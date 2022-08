05.08.2022 h 10:38 commenti

Moria di pesci nel Bisenzio al Fabbro, i residenti preoccupati chiamano la polizia provinciale

Sono state fatte le analisi sui pesci morti e inviate all'istituto Zooprofilattico a Pisa, mentre Arpat ha prelevato alcuni campioni di acqua. Il fenomeno sembra limitato solo alla frazione del comune di Cantagallo. Arpat ipotizza una perdita nella fognatura

Decine di cavedani e carassi stanno morendo nel Bisenzio all'altezza del Fabbro, nel comune di Cantagallo.Un fenomeno che ha interessato prima i più piccoli e poi ha contagiato anche i grandi, tanto che sono stati gli stessi residenti a fare la segnalazione alla polizia provinciale preoccupati per la moria, sempre più numerosa, che si è verificata da inizio settimana.“Siamo intervenuti insieme ad Arpat per fare le analisi – spiega il comandante Michele Pellegrini – i campioni fatti sui pesci sono stati inviati all'istituto zooprofilattico di Pisa, mentre Arpat sta analizzando le acque. Non sembra che sia un problema di ossigenazione, ma dobbiamo aspettare i risultati”. Effettivamente il caldo e il basso livello dell'acqua nel Bisenzio, dovuto a mesi di siccità, potevano far pensare ad una mancanza di ossigeno, ma in quel caso il fenomeno avrebbe dovuto riguardare l'intero corso del fiume. Probabilmente già da oggi i pesci morti verranno rimossi dall'amministrazione comunale, per evitare che inizi la putrefazione.Intanto secondo i primi campionamenti effettuati da Arpat, la moria potrebbe essere causata da una perdita di un tubo della fognatura. Per questa è stata coinvolta Publiacqua che procederà a verificare lo stato del collettore.“Passeggiando lungo le rive del fiume – spiega Claudio Catalani – ho notato questa anomalia e così mi sono rivolto alla Forestale. A preoccuparmi all'inizio sono stati i pesci più piccoli, quelli nati a primavera che morivano a decine, poi ho notato anche quelli più grandi che giacevano lungo la riva. Quindi ho temuto anche che iniziassero a marcire, questo avrebbe creato ulteriori problemi”.Ora si devono solo aspettare i risultati delle analisi, che per quanto riguarda l'istituto zooprofilattico potrebbero arrivare anche fra un mese.