21.12.2022 h 08:44 commenti

Morì sul lavoro sedici anni e mezzo fa, la prescrizione ha chiuso il caso

In cinque (due nel frattempo deceduti) finirono alla sbarra per la morte di un operaio di 46 anni durante un intervento di demolizione di un fabbricato nel Macrolotto 0. Il procedimento si è trascinato troppo a lungo e le imputatazioni sono 'scadute'

nt

Morì sedici anni e mezzo fa, il 24 maggio 2006, dopo un volo di dieci metri in un cantiere edile in via Castagnoli, nel Macrolotto 0. Ieri, martedì 20 dicembre, per la morte di Donato Saltarello, operaio di 46 anni, il tribunale ha dichiarato la prescrizione dei reati a carico dei tre imputati (altri due sono morti nel frattempo). Troppo vecchie le contestazioni di cooperazione in omicidio colposo e violazione delle norme antinfortunistiche e così il fascicolo è finito nel nulla. Cinque imputati, difesi dagli avvocati Antonio Bertei e Stefano Belli, e due parti civili e cioè i fratelli della vittima, assistiti dall'avvocato Cristiano Toraldo, che qualche tempo fa hanno raggiunto un accordo stragiudiziale per il risarcimento. Un percorso ad ostacoli, marchiato – va detto – da un lunghissimo stop dopo una richiesta di archiviazione respinta dal giudice delle udienze preliminari. Una richiesta dettata dalla prescrizione che all'epoca era fissata in 7 anni e mezzo, respinta per l'introduzione dei nuovi termini, allungati, e per meglio dire raddoppiati e dunque portati a 15 anni. A riprendere in mano la vicenda fu, nel 2014, il sostituto Lorenzo Gestri che chiese per tutti gli indagati il rinvio a giudizio.Domenico Saltarello era uno dei muratori al lavoro per la demolizione di un fabbricato produttivo; cadde nel vuoto mentre camminava su un piano ondulato e la morte fu immediata a causa delle gravissime lesioni riportate ad un polmone, al cuore e alla testa.Sul registro degli indagati finirono il committente dei lavori, il referente dell'impresa a cui era stato affidato l'intervento, il responsabile del cantiere, il coordinatore per la sicurezza e il datore di lavoro della vittima.Diverse le udienze che si sono celebrate nel corso del tempo, difficile la ricostruzione dei fatti a tanti anni di distanza. Ieri l'ultima parola: prescrizione.