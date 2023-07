25.07.2023 h 20:05 commenti

Morì schiacciato da un macchinario, chiesto il rinvio a giudizio per l'amministratore dell'azienda

L'infortunio mortale, avvenuto alla Alma spa di Campi Bisenzio, risale a settembre del 2021. Vittima un operaio di 48 anni. Dopo l'estate, davanti al giudice delle udienze preliminari, comparirà Romina Casini, imputata di omicidio colposo

Agganciato e schiacciato dal rullo del 'rigiratore', il macchinario usato per formare le bobine di moquette. Morì così Giuseppe Siino, pratese di 48 anni, operaio della Alma spa di Campi Bisenzio, storica azienda specializzata nella produzione di moquette. Ora, a distanza di meno di due anni dalla tragedia – era il 17 settembre 2021 – la procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio dell'unica indagata, Romina Casini, amministratore con delega alla sicurezza, anche lei pratese. L'udienza preliminare si aprirà il 21 settembre. Omicidio colposo l'ipotesi di reato mossa nei confronti della donna, difesa dall'avvocato Olivia Nati.L'incidente si verificò nello stabilimento di via Donatello durante il turno di lavoro della sera. Secondo la ricostruzione dei fatti, Giuseppe Siino, uno tra gli operai più esperti con una anzianità di servizio di venti anni, si avvicinò ai rulli mentre la macchina era in funzione; una manovra che, sempre stando alla ricostruzione, fatta a mani nude, senza cioè utilizzare i guanti, e indossando l'orologio. Inutile ogni tentativo di rianimazione: l'operaio, sposato e padre di una bambina, morì, come stabilì poi l'autopsia, per 'asfissia da compressione'.“Anche dopo la lettura degli atti di indagine – si legge in un comunicato della Alma spa degli imprenditori pratesi Casini-Ranaldo – la proprietà non si dà ragione di quanto accaduto al suo dipendente, per di più su un macchinario tra i più semplici e non pericolosi. E' ancora profondo lo sconforto per la perdita di una cara persona, nonché prezioso collaboratore e membro della grande famiglia della Alma spa”. L'avvocato Nati ha svolto un lungo e delicato lavoro di indagini difensive: “L'azienda ha da sempre fatto della sicurezza sul lavoro una sua priorità e confida che ciò venga riconosciuto anche in sede processuale”. I colleghi della vittima sono stati chiamati a spiegare il funzionamento del macchinario, a illustrare la procedura che trasforma la moquette stesa in bobina.Nel corso delle indagini preliminari, naturalmente, sono stati effettuati una serie di accertamenti tecnici sul cosiddetto 'rigiratore' per verificare l'efficienza di tutte le parti che lo compongono e per avere elementi di comparazione con l'esito dell'autopsia e con i primi riscontri degli ispettori della Asl che, insieme ai carabinieri, intervennero nello stabilimento. L'orologio che l'operaio portava al polso la sera dell'incidente, fu ritenuto subito un particolare rilevante: una primissima versione, infatti, ipotizzò che poteva essere stata quella la causa del trascinamento del corpo dopo che il rullo aveva trovato un punto di attrito.