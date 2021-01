28.01.2021 h 17:24 commenti

Morì durante la partita di calcetto: il giudice rinvia a giudizio tre persone

La tragedia avvenne la sera del 12 marzo 2016 a Montemurlo. La vittima, 41 anni, era in campo senza aver mai presentato il certificato medico, obbligatorio per il torneo a cui la sua squadra stava partecipando

Se fosse stato obbligato a sottoporsi ad una visita medica per il rilascio del certificato sportivo agonistico, sarebbe emersa la patologia cardiaca della quale soffriva e a causa della quale, la sera del 12 marzo 2016, è morto mentre giocava a calcetto al centro sportivo Il Carbonizzo di Montemurlo. Per la morte di Lorenzo Betti, 41 anni, di Tobbiana di Montale, il giudice delle udienze preliminari del tribunale di Prato, ha rinviato a giudizio tre persone: Leonardo Germinara, presidente dell'associazione dilettantistica Superleague, Roberto Cipriani, gestore dell'impianto sportivo, e Samuele Risaliti, compagno di squadra della vittima (tutti sono difesi dagli avvocati Castelli, Mitresi, Badiani e Monticelli). Al termine dell'udienza preliminare, celebrata oggi, giovedì 28 gennaio, il giudice ha accolto le richieste del pubblico ministero Lorenzo Gestri secondo il quale tutti e tre gli imputati hanno una responsabilità. Per la procura, Germinara avrebbe dovuto pretendere il certificato sportivo anche nella sua qualità di organizzatore del torneo che si stava giocando a Montemurlo, Cipriani avrebbe dovuto assicurarsi che tutto fosse a posto, e Risaliti, indicato come il referente della squadra, avrebbe dovuto verificare la presenza dei certificati dei compagni. Tutti devono rispondere di omicidio colposo. La famiglia di Lorenzo Betti si è costituita parte civile, assistita dall'avvocato Giovanni Mati.

Furono i carabinieri del Nas, incaricati delle indagini, ad accertare che molti dei giocatori della squadra “Ci si prova”, questo il nome che si era dato il gruppo di amici che la sera si ritrovava per passare qualche ora di svago con il calcetto, non avevano il certificato, documento necessario per partecipare al torneo. Questo l'elemento chiave che ha indirizzato l'inchiesta del sostituto Gestri, avvalorata dalla convinzione del medico legale che una visita effettuata ai fini del rilascio del certificato, sarebbe stata sufficiente a far emergere lo scompenso cardiaco.



