Montemurlo diventa comune plastic free: nelle manifestazioni bicchieri, piatti e posate ecologici

Entro il 2020 fontanelli nelle scuole e distributori di bevande con bicchierini e palette in polpa di cellulosa. A tutti i bambini che frequenteranno la prima elementare in dono una borraccia

Il Comune di Montemurlo bandisce la plastica monouso dalle manifestazioni a cui concede il patrocinio e, anticipando la scadenza del 2021, elimina l'utilizzo dei bicchieri di plastica usa e getta in palazzo comunale, nella biblioteca, nelle scuole e in tutti gli uffici.

"E' stata approvata una delibera – ha spiegato il sindaco Simone Calamai– che intanto impone di utilizzare nelle manifestazioni comunali stoviglie in polpa di cellulosa, un materiale che viene smaltito come l'organico. Uno dei problemi, infatti ,era riuscire a fare una raccolta differenziata corretta; spesso posate e bicchieri venivano gettati nell' indifferenziato".

Il primo appuntamento plastic free sarà Montemurlo arte e lavoro a settembre, dove generalmente si utilizzavano migliaia di stoviglie in plastica monouso. La delibera ha anche un respiro più ampio, un intento educativo e di lotta all' inquinamento. "A tutti i bambini che inizieranno la prima elementare – spiega l'assessore all'ambiente Alberto Vignoli - regaleremo una borraccia in modo da insegnare loro a non utilizzare le bottiglie in plastica, il secondo passo sarà l'installazione di un fontanello anche nelle scuole primarie, mentre quando scadrà l'attuale concessione con i gestori delle macchinette che erogano bevande faremo la richiesta di utilizzare bicchieri e palette biodegradabili". Intanto a Montemurlo vola la raccolta differenziata che la scorsa primavera ha raggiunto l'82%. "Un ottimo risultato che potrebbe essere corretto verso l'alto – ha spiegato Calamai – con l'adozione della delibera plastic free e una maggiore consapevolezza nel fare la spesa prediligendo prodotti ecologici che comunque hanno ormai costi contenuti".





