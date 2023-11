20.11.2023 h 20:25 commenti

Montepiano, esplosione per una fuga di gas in una palazzina. Ferito un uomo

E' successo nel tardo pomeriggio di oggi in via del Casone. Il trentenne è stato trasportato al Santo Stefano, le sue condizioni non sono gravi. Pochi i danni nell'appartamento. I vigili del fuoco stanno effettuando le verifiche di stabilità dell'edificio

Tragedia sfiorata oggi, 20 novembre, in una palazzina di via del Casone a Montepiano per la fuga di gas in un appartamento ferendo un uomo.

Sono circa le 18,30 quando il trentenne è rientrato in casa, nell'accendere la luce dell'ingresso, ha innescato l'esplosione che ha danneggiato un muro interno. Sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza della Misericordia di Vaiano che ha accompagnato il ferito all'ospedale Santo Stefano in codice giallo per una feita alla mano. Sul posto il sindaco Giovanni Morganti, una pattuglia dei carabinieri e i vigili del fuoco che stanno effettuando anche le verifiche di stabilità della palazzina. L'appartamento interessato non ha riportato gravi danni.



Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus