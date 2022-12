22.12.2022 h 15:43 commenti

Montemurlo, tutti gli appuntamenti per le festività

Dai laboratori per bambini, al teatro, passando per la fiaccolata del 24 dicembre verso Albiano, agli spettacoli teatrali. Per tutte le festività sarà possibile visitare la mostra con oltre 40 presepi alla pieve di San Giovanni Decollato alla Rocca

Conto alla rovescia per il Natale e a Montemurlo. Si parte domani, venerdì 23 dicembre ore 10 nella saletta comunale del centro sociale “Il villaggio del sorriso” con i laboratori creativi “Arti aperte”, a cura de “I Formaggini guasti”; per partecipare è necessario prenotarsi telefono 3292220497. Il prossimo appuntamento è per martedì 27 dicembre.

Sempre domani dalle 15,30 alle 18,30 il Natale invade le strade con “A-strati, spettacolo itinerante: the Christmas soul”, in serata, invece, dalle ore 20,30 alle 22,30 ecco “Via al Natale”. Le calde atmosfere del gospel scalderanno le strade delle frazioni di Montemurlo centro, Il Mulino e Fornacelle con i canti spiritual e natalizi della tradizione afro - americana a cura del coro “Black & White ensemble”. Al centro culturale “La Gualchiera” alle ore 21 la scuola di musica e canto Som di Oste inaugura la nuova gestione Proloco dello spazio culturale con “Christmas Songs” e propone coinvolgenti canti natalizi.

La vigilia di Natale, sabato 24 dicembre, il gruppo trekking “La storia camminata” organizza la la partecipazione alla Messa di Natale ad Albiano. Ritrovo ore 21 al parcheggio del Campo Solare e partenza della Fiaccolata verso Albiano. Arrivo al Casale della Fonte di Albiano (ore 22) e celebrazione della Santa Messa.

Martedì 27 dicembre ore 21 al centro La Gualchiera una serata dedicata ai giovani talenti con “Ye youth Event”, mentre mercoledì 28 dicembre ore 16 la sala Banti ospita il primo incontro del progetto “Il riso abbonda sulla bocca … dei saggi”, ovvero la capacità di cogliere ed esprimere gli aspetti divertenti della vita. La compagnia gli Omini incontrerà a Montemurlo il pubblico in previsione dello spettacolo “Coppa del Santo” in corso di rappresentazione presso il teatro Fabbrichino di Prato nei giorni 28, 29, 30 dicembre.L'incontro con Gli Omini a Montemurlo è libero e gratuito. Il costo del biglietto per lo spettacolo Coppa del Santo al Fabbrichino, riservato a coloro che parteciperanno all’iniziativa del 28 dicembre sarà di 10 euro (posti limitati).La partecipazione agli spettacoli potrà essere prenotata presso la biglietteria del teatro Metastasio ai seguenti contatti: servizi di biglietteria, biglietteria@metastasio.it, telefono 338/5213739 0574/608501.

Per tutte le festività sarà possibile visitare la mostra con oltre 40 presepi alla pieve di San Giovanni Decollato alla Rocca . Si tratta di opere realizzate da artisti, artigiani o semplici appassionati di Montemurlo, di Prato e dei Comuni limitrofi.I presepi della Pieve di San Giovanni Decollato sono visitabili fino alla fine di gennaio 2023 tutti i sabati, le domeniche e i giorni festivi dalle ore 15 alle 18. Per informazioni telefono 3474196173. Vale una visita anche il presepe realizzato nella chiesa parrocchiale in piazza Amendola a Oste, realizzato dai bambini e dai giovani del catechismo. Entrambe le esposizioni sono inserite nel circuito nazionale “Terre di presepi”.

Edizioni locali collegate: Montemurlo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus