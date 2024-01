15.01.2024 h 16:08 commenti

Montemurlo, tempi lunghi per la riapertura del Palazzetto dello sport. Allenamenti "diffusi" per il basket

I corsi di ginnastica per anziani ospitati nella sede della Misericordia di Oste, mentre gli atleti del Montemurlo Basket ospitati in varie palestre da Pescia a Vaiano. La preoccupazione del presidente "Molti ragazzi hanno rinunciato ad allenarsi"

Ancora tempi lunghi, nonostante i lavori proseguano in modo spedito, per il ripristino del palazzetto dello sport di Montemurlo pesantemente danneggiato dall' alluvione del 2 novembre. A fine novembre il Comune ha dato il via a lavori di somma urgenza per il ripristino della piena funzionalità della palestra per un valore complessivo di 203.740 euro. Purtroppo, a causa dei muri e dei pavimenti ancora umidi, l’amministrazione non può procedere con il montaggio del nuovo pavimento che, da solo, ha un valore pari a 85 mila euro.La riapertura è prevista probabilmente per la fine di febbraio.

In attesa del completamento dell'intervento di ripristino del pavimento in parquet del palazzetto dello sport, che necessita di particolari condizioni climatiche per il montaggio, i corsi di attività motoria per la terza età si svolgeranno nel salone della Misericordia di Oste (via Scarpettini,370) secondo le stesse modalità per quanto riguarda giorni e orari. "Siamo felici di poter ripartire con i corsi di attività motoria, che si erano fermati a causa dell'inagibilità della palestra comunale- conclude l'assessore allo sport Valentina Vespi- Ringraziamo la Misericordia di Oste per aver messo a disposizione del corso gratuitamente i propri spazi. Si tratta di un'attività importante per la salute ma anche per la socialità dei nostri anziani". Meno comoda invece, la soluzione trovata dal Montemurlo basket che nel palazzetto si allena oltre a disputare le partite dei vari campionati. Gli atleti sono costretti a una sorta di "allenamento diffuso" ruotando su varie palestre : Prato, Vaiano, Montale, Quarrata , Pistoia fino a Pescia. "Siamo allo stremo - ha spiegato il presidente Alessio Saltini - molti ragazzi hanno deciso di sospendere l'attività sportiva che ora comporta lunghe trasferte. Quando possiamo ci alleniamo nel parco centrale, ma non sempre le condizioni climatiche lo permettono".A preoccupare anche la sostenibilità economica della nuova organizzazione: "Abbiamo dovuto noleggiare un pulmino- continua il presidente - mantenendo le stesse tariffe di iscrizione. Capisco che il Comune sta facendo il prima possibile, ma purtroppo la situazione è veramente tragica".

Lo spazio del palazzetto viene è utilizzato anche dagli studenti del liceo artistico “Umberto Brunelleschi” e dai bambini della scuola primaria “Anna Frank”.