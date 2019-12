18.12.2019 h 10:47 commenti

Montemurlo, stretta della polizia municipale sui furbetti del contrassegno disabili

Nei primi giorni dell'operazione “Natale sicuro” sono già state molte le sanzioni sia per la sosta negli stalli dedicati senza averne il titolo ma anche per chi usava il tagliando senza avere a bordo la persona cui è intestato

A Montemurlo continua l'operazione della polizia municipale “Natale sicuro”, che vede impegnati gli agenti su vari fronti. Nell'ambito dei controlli sulla viabilità ordinaria nei pressi dei maggiori centri commerciali la Municipale ha pizzicato numerosi “furbetti” del contrassegno disabili, cioè persone trovate a parcheggiare nel posto riservato ai portatori di handicap senza che il titolare del permesso fosse a bordo del mezzo.

"Se vuoi il mio posto, prenditi anche la mia disabilità": era questo lo slogan di una campagna che, anni fa, puntava a sensibilizzare le persone sulla necessità di rispettare i parcheggi riservati ai disabili. In appena tre giorni di controlli mirati della Municipale nelle zone di maggior afflusso per gli acquisti natalizi, gli agenti hanno elevato diverse multe sia per uso improprio del “pass disabili”, che si deve esporre sul parabrezza sul lato anteriore del veicolo, sia per il parcheggio negli stalli per disabili di chi, senza alcun titolo, lasciava l'auto e poi in tutta tranquillità andava a fare acquisti. Il contrassegno europeo per la sosta nelle aree riservate ai disabili è strettamente personale e non cedibile, non è vincolato ad uno specifico veicolo e consente varie agevolazioni, sia per quanto riguarda la sosta sia per la circolazione.

"Si tratta di comportamenti odiosi che portano un grande disagio a chi ha delle difficoltà ed è giusto ed importante sanzionare chi mette in atto questo tipo di condotte scorrette. - dicono il sindaco Simone Calamai e l'assessore alla polizia municipale, Valentina Vespi - L'attenzione alla legalità e ai diritti a Montemurlo si declina su tutti i frangenti e garantire un Natale sereno significa anche rispettare i diritti degli utenti più deboli".