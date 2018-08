21.08.2018 h 18:05 commenti

Montemurlo si rifà il trucco, in autunno i lavori per la riqualificazione di piazza della Libertà

Finanziati con fondi regionali, prevedono la riqualificazione della piazza, il collegamento con l'ex campo sportivo fratelli Rosselli e lo spostamento dell'edicola in piazza Donatori del sangue

In autunno il centro di Montemurlo cambierà volto; il progetto “M+M Montemurlo + Montale” finanziato dalla Regione con 2,1 milioni di euro tramite i fondi europei del POR FESR 2014-2020, entrerà nella fase operativa. I cantieri interesseranno piazza della Libertà che sarà completamente riqualificata e l’ex campo sportivo di via Rosselli che sarà collegato con il palazzo comunale. La realizzazione del nuovo progetto, però prevede lo spostamento della storica edicola dalla piazzetta accanto al municipio a piazza Donatori del sangue, per questo il prossimo 28 agosto nel parcheggio accanto al palazzo comunale e in piazza Donatori di Sangue dalle ore 7 alle 19 scatteranno il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito. Il costo dell'intervento è di 15 mila euro.

“Il progetto del completamento e sistemazione di piazza della Libertà, attraverso la riqualificazione della pista ex Stella Verde - spiega il sindaco Mauro Lorenzini - ammonta complessivamente a 250 mila euro più 65 mila per la realizzazione della nuova viabilità e parcheggi. Il primo lotto prevede la realizzazione di un collegamento tramite una gradinata tra la sede “zero” della via Montalese e piazza della Libertà e dunque era indispensabile trasferire l'edicola nella nuova sede a pochi metri dalla precedente collocazione”.









