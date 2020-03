02.03.2020 h 13:23 commenti

Montemurlo si prepara alla primavera, nuovo look per parchi, giardini e aiuole

Diversi gli interventi già fatti e quelli in programma. Emanata un'ordinanza per la pulizia e manutenzione periodica dei corsi d'acqua non compresi nel reticolo di competenza del Consorzio di bonifica: le inadempienze saranno multate

Montemurlo si prepara alla primavera e il verde pubblico si rifà il look. Il Comune ha provveduto negli ultimi giorni ad effettuare una serie di interventi di potatura e di taglio dell'erba che ha interessato principalmente le scuole. Diversi i lavori programmati: a breve, per esempio, partiranno i lavori di sistemazione della parte a verde di piazza Bini a Bagnolo dove si trova anche il monumento al ciclista Aldo Bini; il giardino interno della biblioteca 'Della Fonte' sarà arricchito con nuovi arbusti e fiori per renderlo più accogliente.

L'assessore all'ambiente ricorda che l'impegno dell'amministrazione comunale sulla manutenzione del verde è costante durante tutto l'anno. Gli standard minimi di cura di parchi e giardini pubblici prevedono almeno venti tagli dell'erba negli spazi dove si trovano impianti di irrigazione (ad esempio, alcune rotonde ed aiuole nelle principali piazze cittadine), mentre dove non sono presenti gli irrigatori i tagli previsti scendono a nove. Sono invece otto i tagli dei cigli stradali nelle zone residenziali e quattro in quelle industriali, mentre per quanto riguarda le scuole almeno una volta al mese viene tagliata l'erba nei giardini.

La scorsa settimana, restando in tema di cura e manutenzione del verde, il Comune ha pubblicato un'ordinanza che obbliga tutti i frontisti dei corsi d’acqua del reticolo idraulico non ricompresi nella classificazione Consorzio di bonifica Medio Valdarno, e i proprietari di tutti i fossi di scolo minori, ad effettuare periodicamente interventi di pulizia.

Entro trenta giorni, frontisti e proprietari saranno obbligati ad effettuare tutti gli interventi di manutenzione e pulizia periodica dei fossi, degli scoli, dei canali, dei tratti tombati di interesse privato, delle cunette presenti all’interno dei terreni o a confine degli stessi, per mantenerli in condizioni di perfetta funzionalità idraulica. Dovranno infatti essere rimossi tutti gli ostacoli o manufatti che possano inficiare il regolare deflusso delle acque superficiali. Inoltre dovrà essere tagliata la vegetazione spontanea da alvei e sponde, avendo poi cura di non accumularla nelle aree prospicienti il corso d'acqua per evitare che possano accumularsi nei fossi e impedire il deflusso delle acque. Vietate anche recinzioni, depositi di materiali, manufatti al fine di consentire la piena accessibilità al personale preposto alla manutenzione e alla vigilanza. In caso di inosservanza dell'ordinanza, sono previste multe fino a 500 euro.



