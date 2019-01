31.01.2019 h 12:22 commenti

Montemurlo si conferma centro del distretto: il 28% delle imprese più importanti per fatturato ha sede ai piedi della Rocca

Sotto la Rocca nel 2017 è stato assunto il 22% del personale di tutto il distretto. Vola il settore tessile. Lorenzini: "Bisogna però insistere nel rafforzare il sistema produttivo; con quota 100 si rischia di perdere delle competenze professionali essenziali per il distretto"

Il 28% delle più importanti aziende per dimensione di fatturato del distretto tessile pratese hanno sede a Montemurlo. A rivelarlo uno studio pubblicato dal portale Reportaziende sui fatturati del 2017 basato su un campione di 98 imprese. Il dato, se incrociato ai numeri relativi alle assunzioni di nuovo personale, pari al 22%, conferma il trend positivo delle aziende montemurlesi. Al top della classifica (dati Centro Impiego riferiti al 2017) il primo posto è occupato dalla Cofil (18), seguita dalla Manteco (15), dalla Rifinizione Nuove Fibre (12) e dal Pontetorto (11).

“Ciò significa che Montemurlo avvia al lavoro circa il 25% dell'intera forza lavoro del distretto per il settore tessile ai massimi livelli per fatturato e ricchezza prodotta - sottolinea il sindaco Mauro Lorenzini – Questi dati ci confermano che quando le aziende si consolidano assumono e portano ricchezza sul territorio”.

Analizzando i dati relativi al totale degli avviamenti nell’anno 2017 in provincia di Prato, Montemurlo copre l’8% dell’intera provincia, ma nel settore industriale avvia quasi il 12% (di cui il 33% nel settore tessile abbigliamento). Scindendo ulteriormente gli avviamenti al lavoro nel solo Comune di Montemurlo il 60% riguardano l’attività industriale mentre oltre il 46% è da assegnare al tessile-abbigliamento: “Sono dei risultati di cui il Comune può andare fiero - continua Lorenzini - Bisogna però insistere nel rafforzare il sistema produttivo, soprattutto in questa fase dove si rischia di perdere delle competenze professionali essenziali per il distretto. E’ necessario rafforzare l’investimento nella formazione dei giovani che potrebbero avere grandi opportunità dal lavoro nel sistema moda. Con la quota 100 numerosi operai e tecnici specializzati, che hanno iniziato a lavorare da ragazzini, nei prossimi mesi andranno in pensione e la filiera rischia davvero di perdere competenze fondamentali per il processo produttivo”.



