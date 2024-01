10.01.2024 h 17:30 commenti

Montemurlo si colora con la street art, pubblicati due bandi

Il Comune cerca spazi e giovani artisti per colorare la città con messaggi dalla forte valenza sociale

A Montemurlo l'arte scende per le strade e colora la città. Il Comune lancia oggi “Fiori sulla pietra: percorsi di street art tra natura, memoria e territorio”, il progetto per la valorizzazione degli spazi urbani. I bandi sono due, uno rivolto ai privati per la ricerca di spazi, pareti, muri di abitazioni o edifici industriali da mettere gratuitamente a disposizione, e l'altro a giovani artisti dai 18 ai 35 anni, tra i quali selezionare idee e bozzetti che saranno poi realizzati in giro per la città. Il progetto ha un valore complessivo di 13500 euro, di cui 9 mila finanziati direttamente dal Comune, mentre 4500 euro sono le risorse stanziate dalla Regione Toscana attraverso Giovanisì - Toscanaincontemporanea 2023. La Street art era uno dei grandi obbiettivi della fine del 2023 dell'amministrazione Calamai che purtroppo, causa alluvione, è slittata al nuovo anno: colorare la città e fare rigenerazione urbana attraverso la bellezza e la forza dell'arte contemporanea. «Con questo progetto abbiamo voluto far incontrare la cultura con il decoro e la cura della città, due temi ai quali teniamo molto. - dice il sindaco Simone Calamai - Un'iniziativa che attraverso l'arte vuole lanciare messaggi di forte valenza sociale e culturale. Un'occasione per imbattersi e scoprire l'arte girando per le strade della nostra città in luoghi insoliti e inaspettati, magari oggi "grigi" e anonimi che così possono trovare una nuova identità». Per partecipare ai due avvisi, privati e artisti, c'è tempo fino al 10 febbraio 2024.

«Il movimento artistico legato all'arte di strada è molto interessante e per il Comune di Montemurlo è importante dare l'opportunità a giovani artisti di esprimersi e dare colore alla nostra città. - aggiunge l'assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero - Dopo le difficoltà create dal Covid ed ora anche dall'alluvione vogliamo creare nuove prospettive, magari facendo conoscere la collina delle meraviglie nella zona industriale o valorizzando la storia e lo sviluppo tessile, anima dell'industria locale».

Il Comune metterà a disposizione un budget complessivo di euro 7.500 da ripartirsi tra i vincitori, che comprende un premio di 500 euro cadauno, oltre il materiale necessario per la realizzazione dell'opera (vernici e strumenti vari). I bozzetti saranno scelti da una commissione nominata dal Comune, che valuterà la conformità agli aspetti tecnici, l'originalità, la qualità artistica dell'opera, la tecnica di realizzazione. Almeno un'opera sarà dedicata alla memoria e vede il coinvolgimento del Museo della Deportazione di Prato. Indicativamente in questa fase i progetti che potranno essere realizzati sono cinque anche se «c'è la volontà da parte dell'amministrazione di mettere sul nuovo bilancio di previsione ulteriori risorse per finanziare altre opere», come sottolinea il sindaco Calamai, convinto della risposta da parte di cittadini e artisti. Nel progetto saranno coinvolti anche gli studenti del liceo artistico Umberto Brunelleschi attraverso la visita ai cantieri di preparazione delle pareti, agli artisti durante la creazione dei murales e la collaborazione attraverso la preparazione di materiale grafico per l'inaugurazione del progetto. Una città, dunque, sempre più vivibile attraverso la rigenerazione urbana, come fa notare la dirigente, architetto Sara Tintori.

PRESENTAZIONE DOMANDE - Gli avvisi, completi dei moduli, sono scaricabili dal sito del Comune di Montemurlo www.comune.montemurlo.po.it. Le domande dovranno essere inviate per mail a protocollo@comune.montemurlo.po.it o a mano all'ufficio protocollo (piazza della Repubblica,1), aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13,30. Per maggiori informazioni o chiarimenti si può contattare l'ufficio cultura telefono 0574 558577 oppure 569 o 563, email: cultura@comune.montemurlo.po.it.



Edizioni locali collegate: Montemurlo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus