Montemurlo, riparte il servizio dello sportello Orientagiovani

Offre un supporto a tutti coloro che sono alla ricerca di un lavoro o che hanno bisogno di un aiuto qualificato per compilare un curriculum, per prepararsi ad un colloquio di lavoro o ancora per iscriversi ad un corso di formazione

A Montemurlo riparte lo “Sportello OrientaGiovani”, promosso dal Comune in collaborazione con l'Associazione Cieli Aperti. Il servizio offre un supporto a tutti coloro che sono alla ricerca di un lavoro o che hanno bisogno di un aiuto qualificato per compilare un curriculum, per prepararsi ad un colloquio di lavoro o ancora per iscriversi ad un corso di formazione. Lo sportello ripartirà lunedì 19 dicembre nella sede di via Toscanini, 19 (di fianco al comando della polizia municipale) e sarà aperto ogni lunedì dalle ore 9 alle 12, mentre l'ultima settimana del mese il servizio sarà attivo il mercoledì dalle ore 14 alle 16. Per usufruire dei servizi è necessario prenotare un appuntamento chiamando l'associazione Cieli Aperti telefono 0574-607226 oppure 3898475801 o scrivere alla mail orientagiovani@comune.montemurlo.po.it. "Dopo il primo anno di sperimentazione, che ha portato ad ottimi risultati in termini di accessi e di percorsi di orientamento e accompagnamento al lavoro, abbiamo deciso di proseguire con questo servizio. - spiega l'assessore alle politiche al lavoro, Antonella Baiano – Come amministrazione comunale vogliamo essere concretamente vicini a chi sta cercando un lavoro o vuole riqualificarsi". A breve “Orientagiovani” sarà presentato anche agli studenti del liceo “Umberto Bruneleschi” di Montemurlo attraverso incontri dedicati. Il servizio si rivolge in particolar modo ai giovani ma è aperto a tutti coloro che sono alla ricerca di un 'occupazione o che hanno bisogno di un orientamento al lavoro o alle formazione. Tra i vari servizi offerti ci sono l'incontro domanda offerta di lavoro, la ricerca attiva del lavoro, il bilancio delle competenze, la compilazione del curriculum vitae, informazioni sui servizi offerti dal Comune e l'attivazione dello Spid e della Pec, la posta elettronica certificata.

Edizioni locali collegate: Montemurlo

