05.04.2022 h 17:52 commenti

Montemurlo riparte con gli eventi: Street Food e “Colori di primavera”

Da domani in piazza della Costituzione quattro giorni dedicati al buon cibo, alla musica e alle animazioni. Domenica, invece, nel parco della Pace torna la tradizionale la festa degli aquiloni

A Montemurlo sarà un fine settimana ricchissimo di eventi, gusto e divertimento. Si parte giovedì 7 aprile con “Montemurlo street food”, la manifestazione enogastronomica che ritorna in piazza della Costituzione e propone fino a domenica buon cibo musica, giochi e musica. Domenica 10 aprile, dopo tre anni di assenza a causa prima del maltempo e poi della pandemia, si potrà partecipare, invece, a “Colori di primavera”, la grande festa degli aquiloni nel parco della pace di via Deledda a Montemurlo.

"Finalmente torniamo ad una programmazione ordinaria degli eventi sul territorio - spiega il sindaco Simone Calamai –. Due iniziative per ritrovare quella socialità perduta in pandemia, di cui oggi sentiamo tanto il bisogno". Montemurlo Street Food e Colori di primavera sono frutto della collaborazione tra il Comune e la Proloco.

COLORI DI PRIMAVERA - La bella manifestazione, giunta quest'anno alla sua undicesima edizione, è promossa dal Comune e dalla Pro-loco di Montemurlo. La festa, dedicata ai bambini e alle famiglie, inizierà alle 10 con la distribuzione gratuita degli aquiloni. Durante la giornata i più piccoli si potranno divertire con la pista di mini quad e tanti altri giochi e intrattenimenti. Dalle ore 15,30 prenderà il via l'intrattenimento interattivo a cura dei Formaggini Guasti e il truccabimbi con Francesca Pisano. Alle ore 16 è prevista una merenda per tutti i bambini mentre alle 17 chiuderanno la festa i musici e gli sbandieratori del Gruppo Storico di Montemurlo.

Nell'ambito di “Colori di primavera” si svolge un'altra interessante manifestazione “Una giornata con la protezione civile”, promossa dal sistema comunale di Protezione civile. Un'opportunità per conoscere da vicino tutte le associazioni che fanno parte della protezione civile comunale e il lavoro che portano avanti sul territorio. Oltre agli operatori comunali della protezione civile, infatti, saranno presenti con i propri mezzi la Vab Montemurlo, la Misericordia Montemurlo, l'Ari associazione radioamatori italiani sezione di Prato, la fondazione Cisom di Montemurlo, la Fondazione Parsec e il collegio geometri di Prato e i vigili del fuoco del distaccamento di Montemurlo.

MONTEMURLO STREET FOOD – Dal 7 al 10 aprile lo street food ritorna a Montemurlo in piazza della Costituzione. Quattro giorni di cibo di strada, giochi per bambini, esibizioni e tanta musica la manifestazione è promossa dal Comune, dalla Pro Loco di Montemurlo in collaborazione con Food Festival Italia.