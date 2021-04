07.04.2021 h 16:38 commenti

Montemurlo, rinnovata la convenzione per i pasti a domicilio degli anziani soli

Tra gli altri servizi anche "Parla con noi", per la socializzazione a distanza e il "Nonno vigile" che prevede l'attività di accoglienza nelle scuole e quella di sicurezza stradale. Il Comune ha anche stanziato 15 mila euro per la progettazione di nuovi interventi di edilizia popolare

L’assessorato ai servizi sociali del comune di Montemurlo rinnova, anche per quest’anno, l’impegno verso gli anziani.

All’azienda Ristorando, di proprietà della parrocchia di S.Pietro di Mezzana, è stato affidato il servizio della preparazione dei pasti per 13 anziani soli, le consegne vengono svolte dai volontari delle Misericordie di Montemurlo e Oste e dalla Croce d'Oro di Montemurlo. Un’attività, la convenzione durerà per un anno rinnovabile di altri sei per un valore di 39mila euro, che permette anche di monitorare costantemente le condizioni di salute e di intervenire in caso di necessità. Tra gli altri importanti servizi di monitoraggio delle condizioni degli anziani soli e fragili c'è anche Parla con noi! gestito dai volontari dell'Auser. Due numeri di telefono (338 7753102 oppure 338 7586749) ai quali rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle 18 per ricevere informazioni sui servizi territoriali, chiedere aiuto in o più semplicemente per fare due chiacchiere.

Stamattina, 7 aprile, inoltre, con la ripresa delle scuole dell'infanzia, primaria e prima media è ripartito anche il servizio Il nonno vigile dove i volontari sono impegnati in servizi di sicurezza stradale, come far attraversare la strada ai bambini di fronte alle scuole senza rischi, mentre all'interno gli anziani dell'Auser svolgono attività di sorveglianza e accoglienza degli alunni.

Non solo anziani, ma anche emergenza casa, è l’altra urgenza che il Comune si trova a gestire: ”L'emergenza abitativa – spiega Alberto Fanti assessore al sociale - è stata accentuata dalla crisi, basta pensare che sull'ultimo bando per le case popolari abbiamo ricevuto ben 150 domande. Dunque, è fondamentale progettare nuovi interventi di edilizia pubblica per dare risposte ai nostri concittadini in difficoltà”.

Intanto sono stati stanziati in bilancio 15 mila euro da destinare alla progettazione di nuovi interventi di edilizia popolare sul territorio.



