Montemurlo ricorda l'incidente aereo di Javello, cerimonia in forma ristretta a causa dell'emergenza Covid

Sono passati trenta anni dal disastro aereo nel quale persero la vita tre militari della 46esima Brigata di Pisa. Il sindaco: "Il nostro ringraziamento ad aviatori e militari che ogni giorno lavorano per garantire la pace"

Sabato 8 gennaio, al parco della Pace di Fornacelle a Montemurlo, si è svolta in forma ristrett (senza la presenza di pubblico), la cerimonia in ricordo dei trent'anni dell'incidente aereo del Lyria-35, costato la vita al maggiore Carlo Stoppani, al tenente Paolo Dutto e al maresciallo Cesare Nieri, appartenenti alla 46esima Brigata aerea di Pisa.

«Con la deposizione di una corona d'alloro al monumento abbiamo voluto rendere omaggio alle vittime di questo tragico incidente rimasto nella memoria di tutta la comunità montemurlese, nonostante siano passati così tanti anni - ha sottolineato il sindaco Simone Calamai - ricordare la tragedia di Javello oggi, a distanza di trent'anni, ci serve per dire grazie ai tanti aviatori e militari - donne e uomini - che ogni giorno lavorano per garantire la pace, per salvare vite umane in scenari internazionali».

