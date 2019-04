01.04.2019 h 16:01 commenti

Montemurlo, restyling completo per i due bocciodromi

Al Nuova Europa rifatte le due piste da gioco, programmati anche interventi per migliorarne la sicurezza, l'accessibilità e il decoro. Nellla struttura di via Deledda verrà realizzata una stanza dedicata alla socializzazione. I lavori si concluderanno entro l'estate

Manutenzioni straordinarie per il bocciodromo di Oste e di Montemurlo. Nell'impianto Nuova Europa di via San Babila il Comune ha rifatto completamente le due piste da gioco, dove si erano creati degli avvallamenti che rendevano difficoltoso il gioco delle bocce. L'intervento, effettuato da una ditta specializzata di Reggio Emilia, ha avuto un costo di 10 mila euro circa. Nel contempo l'amministrazione ha portato a termine anche la sistemazione della pavimentazione perimetrale delle piste (costo circa 2 mila euro), mentre nei prossimi giorni sarà realizzato uno speciale pavimento in pvc sempre intorno alle piste da gioco per un costo di circa 5 mila euro. Inoltre, prossimamente sull'impianto sportivo saranno programmati altri importanti interventi di manutenzione per migliorarne la sicurezza, l'accessibilità e il decoro.

Anche al bocciodromo Pietro Vannucci di via Deledda a Montemurlo sono in procinto di prendere il via i lavori di ampliamento e miglioramento della struttura, che saranno conclusi entro l'estate. In questo caso il Comune realizzerà una nuova stanza in muratura, completamente climatizzata, in continuità con il bocciodromo stesso, sul lato sud verso via Montalese. Lo spazio sarà destinato ad area per attività ludiche, ricreative, incontri e riunioni. Il Comune ha già approvato il progetto esecutivo, così come sono già state fatte le indagini geologiche, e dunque si procederà poi alla gara per l'affidamento dei lavori. Il progetto è ora al vaglio del Genio Civile per l'autorizzazione.

“La bocciofila di Oste, affiliata al Coni, svolge con impegno e passione la propria attività di promozione dello sport delle bocce a raffa e incontra l'interesse di tantissimi cittadini di tutte l'età che qui hanno modo di incontrarsi, fare sport e combattere efficacemente solitudine e depressione commenta l'assessore ai lavori pubblici, Simone Calamai - Dunque ci sembrava importante garantire le migliori condizioni possibili dello spazio di gioco e più in generale dell'impianto sportivo, dove regolarmente si svolgono importati competizioni sportive. A Montemurlo con on la realizzazione della nuova stanza si migliorano e si ampliano ulteriormente gli spazi, che potranno essere usati per attività ludiche e ricreative con una grande valenza sociale” Il bocciodromo Vannucci è gestito dall'associazione Auser Promozione Sociale e conta 120 tesserati, oltre che numerosissimi frequentatori, che, in occasione delle gare, arrivano da tutta la Toscana. Al bocciodromo sono attive tre squadre di bocce maschili e una femminile, che due anni fa ha vinto il campionato toscano di bocce a striscio. Inoltre, sono partiti anche gli interventi di efficientamento energetico, tramite la sostituzione dell'illuminazione tradizionale con lampade a led, alla scuola Anna Frank di via Maroncelli a Oste che saranno conclusi entro aprile. Si tratta di un intervento del valore di 100 mila euro, effettuato attraverso la forma dell'appalto di servizio, che sarà ripagato in cinque anni con il risparmio elettrico in bolletta pari a circa 20 mila euro l'anno.







Edizioni locali collegate: Montemurlo

