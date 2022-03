30.03.2022 h 17:39 commenti

Montemurlo piange suor Anna Minghetti: per 20 anni è stata maestra alla scuola Sacro Cuore

La religiosa è morta oggi dopo una lunga malattia. Avrebbe compiuto 72 anni tra pochi giorni. L'ultimo saluto venerdì a Lugo di Romagna. Il ricordo del sindaco: "Punto di riferimento per i bambini, per le famiglie e per le colleghe". La preside della scuola: "Porteremo avanti i suoi valori"

Lutto a Montemurlo per la scomparsa di suor Anna Minghetti. La religiosa, che avrebbe compiuto 72 anni il 9 aprile, è morta oggi, mercoledì 30 marzo, a Lugo di Romagna, nella Casa madre dell'ordine delle Ancelle del Sacro Cuore; la malattia contro cui combatteva da tempo, non le ha lasciato scampo.

Suor Anna era molto conosciuta e amata a Montemurlo dove nel 2001 aveva iniziato a insegnare alla scuola paritaria del Sacro Cuore, diventando uno dei punti di riferimento non soltanto dei bambini, ma anche per le famiglie e le colleghe. “Definire suor Anna meravigliosa è dire poco – le parole commosse di Silvia Innocenti, preside della scuola – ci batteremo per portare avanti tutto quello che ci ha insegnato, i suoi valori sempre attenti al prossimo e in particolare ai bambini e alle famiglie in difficoltà”.

Il ricordo di suor Anna Minghetti è legato alle tante iniziative di cui si faceva promotrice nel corso di ogni anno scolastico.

“E' un vero dispiacere la scomparsa di suor Anna – il commento del sindaco, Simone Calamai – per venti anni è stata una maestra molto amata da tutti. Da sempre ha creduto nella collaborazione con il Comune e ha coltivato il senso di appartenenza alla comunità, un sentimento trasmesso anche ai suoi alunni”.

I funerali si terranno venerdì primo aprile, alle 10, a Lugo di Romagna, nella chiesa di Santa Maria.



Edizioni locali collegate: Montemurlo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus