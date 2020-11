01.11.2020 h 16:26 commenti

Montemurlo piange Settimo Gelli, anima del sindacato e ora segretario dello Spi Cgil

Aveva 72 anni ed era ricoverato nella terapia intensiva del Santo Stefano dopo essere stato contagiato dal coronavirus

Il Covid fa una nuova vittima a Montemurlo. Si tratta di Settimo Gelli, 72 anni, segretario dello Spi Cgil di Montemurlo e padre dell'ex consigliera comunale del Pd, Agnese Gelli. Il sindaco del Comune di Montemurlo, Simone Calamai, conosceva bene Settimo Gelli e la notizia lo ha profondamente addolorato: "È un momento molto triste e mi stringo in un grande abbraccio, a nome di tutta l'amministrazione comunale, alla moglie di Settimo, Loredana, ai figli Agnese e Vladi, e ai suoi due nipotini. Settimo era una persona da sempre impegnata in politica nelle file della sinistra. Lo ricordo animatore delle Feste dell'Unità, attivo nello Spi Cgil, dove si è sempre speso a favore degli altri e nel mondo del volontariato. Perdiamo un uomo onesto, generoso e leale. Settimo ci mancherà moltissimo".

Settimo Gelli aveva lavorato per tutta la vita come operaio nel tessile ed aveva sempre ricoperto la carica di delegato sindacale per la Cgil. Dopo la pensione si era impegnato nello Spi Cigl di Montemurlo, dove da circa tre anni ricopriva la carica di segretario: "Questo incarico lo onorava e lo svolgeva sempre con grande entusiasmo- lo ricorda commosso Luciano Lacaria, segretario generale dello Spi Cgil di Prato- Settimo per noi dello Spi era un compagno, un amico e un fratello. Una persona sempre pronta alla lotta e all'impegno per la difesa dei più deboli, dei diritti di chi non aveva voce. Con Settimo lo Spi Cgil di Montemurlo era la casa di tutti, sempre aperta a chi aveva bisogno di un supporto, di un aiuto o anche solo di un momento di ascolto. Settimo era sempre pronto a tendere la mano e a spendersi in prima persona per aiutare gli altri".

Dopo l'aggravamento delle sue condizioni, Settimo era ricoverato da alcune settimane in terapia intensiva all'ospedale Santo Stefano di Prato. Aveva iniziato ad accusare i primi sintomi lo scorso 4 ottobre, poi le sue condizioni si erano talmente aggravate da richiedere il ricovero. Con Settimo le vittime per Covid a Montemurlo salgono a 5, ricordiamo Angelo Grazzini, Alfredo Gallorini, Franca Volpi e Lina Guarraccino