Montemurlo piange la scomparsa del noto ristoratore Franco Calbini

L'imprenditore aveva 68 anni e da tempo lottava contro un brutto male. Il cordoglio del sindaco Calamai: "Mancherà a tutta la comunità"

Montemurlo piange la scomparsa di Franco Calbini, titolare del ristorante La Torre a Bagnolo. L'imprenditore, 67 anni, da tempo lottava contro un brutto male che alla fine ha avuto la meglio. Da oltre un mese era ricoverato all'ospedale di Prato, circondato dall'amore della famiglia: la moglie Ivana che con lui ha costruito la storia del ristorante La Torre, e i figli. In un momento di piena emergenza sanitaria, anche l'addio a Franco Calbini avverrà in forma strettamente privata; la famiglia ha fatto sapere che quando la pandemia sarà passata, sarà celebrata una messa in ricordo del loro congiunto.

Cordoglio è stato espresso dal sindaco Simone Calamai: “Franco era una persona affabile, buona e sempre disponibile. E' un grande dolore sapere che non c'è più, mancherà a tutti i montemurlesi e a quanti lo hanno conosciuto”.

La famiglia Calbini ringrazia il personale del reparto di oncologia del Santo Stefano, in particolare i dottori Daniele Pozzessere e Flavio Montinaro.



