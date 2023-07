06.07.2023 h 13:40 commenti

Montemurlo, online il bando per l'esonero al pagamento dei servizi scolastici

Tutte le domande di esonero per la mensa e il servizio di trasporto devono essere presentate entro il 4 agosto. Sul sito anche i requisiti necessari per la richiesta

Pubblicato sul sito del Comune di Montemurlo il bando per richiedere l'esonero dal pagamento dei servizi scolastici di trasporto, refezione per l'anno scolastico 2023/2024.

I genitori degli alunni residenti nel Comune di Montemurlo, che frequentano le scuole del territorio comunale, in condizioni di disagio socio-economico e lavorativo - valutati dal servizio sociale professionale insieme all'ufficio politiche sociali - possono presentare domanda di esonero. L'avviso completo e il modulo di domanda possono essere scaricati dal sito (o ritirati, in orario di apertura al pubblico, all'ufficio politiche sociali e intercultura in piazza Don Milani,2). Tutte le domande di esonero devono essere presentate entro il 4 agosto prossimo. I richiedenti devono possedere particolari requisiti: è necessario essere cittadini italiani, dell’Unione Europea, o cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale; avere la residenza nel Comune di Montemurlo (tale requisito è riferito all'alunno per il quale si richiede l'’esonero); frequentare una scuola statale situata nel Comune di Montemurlo ed essere iscritti al servizio per il quale viene richiesto l’esonero (trasporto, refezione). Infine, è importante possedere un’attestazione Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), ordinario o corrente, in corso di validità, il cui valore non sia superiore a euro 7.100 e non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o altro diritto reale su un fabbricato diverso dall'abitazione principale e dalla sua pertinenza ubicato in qualsiasi località italiana o straniera, salvo percentuale minima di possesso (25%). Gli altri requisiti richiesti sono consultabili nell'avviso.

«Anche quest'anno il Comune di Montemurlo è vicino a quelle famiglie che si trovano in difficoltà economica e lavorativa e che avrebbero problemi a far fronte alle spese per i servizi scolastici.- spiega l'assessore alle politiche sociali, Alberto Fanti – La partecipazione al bando consente all'amministrazione comunale di poter esonerare le famiglie indigenti dal pagamento delle rette di trasporto e mensa e garantire così la piena inclusione scolastica di tutti i bambini».

Le domande di richiesta di esonero possono essere presentate tramite e-mail all'indirizzo protocollo@comune.montemurlo.po.it, oppure, tramite pec a comune.montemurlo@postacert.toscana.it.

Infine, ci si può recare personalmente all’ufficio protocollo del Comune in via Montalese 472/474 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13,30. Solo in caso di effettiva necessità, è possibile prendere un appuntamento con l'ufficio politiche sociali chiamando i numeri 0574/558571 – 0574/558556 – 0574/558524 in orario d’ufficio, per ricevere supporto nella compilazione della domanda.

