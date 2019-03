02.03.2019 h 09:46 commenti

Montemurlo mette in rete la sicurezza: anche i carabinieri hanno accesso al sistema di lettura targhe watchdog

Il sistema, collegato agli otto varchi installati dal Comune agli ingressi della città, consentirà ai militari di inserire targhe sospette e di ricevere notifiche del passaggio in tempo reale

A Montemurlo si fa sicurezza in rete. Da ieri 1 marzo anche i carabinieri della Tenenza di Montemurlo hanno accesso al sistema di varchi elettronici per la rilevazione targhe, installato dal Comune agli otto ingressi della città. Il sindaco Mauro Lorenzini ha consegnato al maggiore Lorenzo Pecorella e ai carabinieri della Tenenza di via Caduti di Nassiriya le chiavi d'accesso al sistema "watchdog", strumento di ultimissima generazione, tecnologicamente avanzato, che permette di rilevare targa e veicolo in qualsiasi situazione atmosferica.

"Con la consegna ai carabinieri delle password per l'accesso al sistema di controllo dei varchi mettiamo in rete il progetto per la videosorveglianza e aumenta la sicurezza sul territorio. - dice il sindaco, Mauro Lorenzini – A Montemurlo la percezione della sicurezza è molto elevata, grazie al lavoro capillare svolto ogni giorno dai carabinieri, polizia municipale e vigili del fuoco, che operano su un territorio molto dinamico, dove sono attive oltre 3.500 imprese e dove ogni giorno gravitano 50 mila persone".

Le telecamere, installate ai varchi d'ingresso alla città, sono collegate al terminale della centrale operativa della polizia municipale e con questo nuovo collegamento anche a quella dei carabinieri della tenenza di Montemurlo; tutte le acquisizioni vengono salvate nella banca dati, restando in archivio per sette giorni, come previsto dalla normativa sulla privacy. Un sistema utilissimo per monitorare i veicoli in entrata e un valido ausilio per le indagini di polizia giudiziaria dei carabinieri, ad esempio in caso di furti, rapine o per altri tipi di reati avvenuti sul territorio.

"Si tratta di un'innovazione tesa a rendere più efficace il controllo del territorio da parte dei carabinieri, in stretta sinergia con la polizia municipale, per la sicurezza e la tranquillità della cittadinanza.- spiega il maggiore Lorenzo Pecorella, comandante della Compagnia carabinieri Prato -. L'accesso ai dati rilevati dal watchdog, inoltre, non sarà utile solo per indagini di polizia giudiziaria, ma potrà aiutare le ricerche in casi di scomparsa o allontanamento volontario di persone, poiché tramite gli allert si potranno monitorare gli ultimi passaggi della persone".

I carabinieri, infatti, potranno inserire nel watchdog le targhe sospette in una speciale black-list, che il sistema memorizzerà e segnalerà ogni qual volta quella targa sarà rilevata dalle telecamere, inviando in tempo reale un messaggio al terminale della centrale operativa.

Gli ingressi della città, presidiati dal sistema watchdog, sono otto: rotatoria via Berlinguer / via F.lli Rosselli / via Scarpettini (lato Montale); via Montalese (prossimità Ponte Agna – lato entrata Montale); via Montalese (prossimità rotatoria via Galceti); rotatoria via Berlinguer / via Di Vittorio / via Pier della Francesca a Bagnolo; via Boito (prossimità rotatoria via Parugiano di Sotto / via Terni entrata dalla Seconda tangenziale); via Pistoiese – via della Viaccia (lato Prato); via Pistoiese – via Gramsci (lato Montale); via F.lli Rosselli (prossimità rotatoria via A. Moro / via S. Pertini).

Il sistema watchdog, oltre a rappresentare un valido ausilio per la sicurezza urbana, è molto utile anche a fini statistici per monitorare i flussi di traffico. Da una rilevazione effettuata lo scorso 28 febbraio, alle ore 18, si nota come a Montemurlo dalla mezzanotte alle ore 18 siano entrati 55 mila veicoli. I varchi d'ingresso più trafficati, in ordine di flusso di traffico, sono via Berlinguer - via Pier della Francesca a Bagnolo (traffico in arrivo dalla direzione Prato), via Boito in corrispondenza della Seconda tangenziale e infine via Berlinguer per il flusso proveniente da Montale.