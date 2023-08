28.08.2023 h 09:47 commenti

A Montemurlo l'ufficio anagrafe e lo sportello al cittadino chiusi il 2 settembre

Sabato prossimo è previsto un aggiornamento della rete informatica, nuove chiusure il 18 settembre, il 21 settembre e il 26 settembre oltre che il 3 e 4 ottobre per consentire la formazione del personale

Lo sportello al cittadino e l'ufficio anagrafe del Comune di Montemurlo, durante il mese di settembre rimarranno chiusi al pubblico sabato 2 per consentire ai tecnici di intervenire sulla rete informatica, lunedì 18 settembre per l'intera giornata, giovedì 21 settembre dalle 11 alle 13,30, martedì 26 settembre e martedì, mercoledì 3 e 4 ottobre per consentire l'aggiornamento dei software e la formazione del personale.

Il Comune si scusa con i cittadini per gli eventuali disagi.