11.04.2019

Montemurlo isola felice per il lavoro: +20% di avviamenti nel tessile rispetto al resto della provincia

I dati del Centro Impiego Prato sono stati diffusi nel corso del consiglio comunale aperto alla Comistra: le assunzioni volano con percentuali superiori agli altri comuni della zona

A Montemurlo il lavoro c'è e le assunzioni viaggiano a ritmi più veloci rispetto al resto della provincia di Prato. E' quanto emerso martedì 9 aprile, nel corso del consiglio comunale aperto nell'azienda Comistra di via Scarpettini dedicato ai temi del nuovo sviluppo di Montemurlo e del ricambio generazionale, durante il quale si è parlato anche della crescita occupazionale del territorio. A fotografare la situazione sono arrivati i dati illustrati dal direttore di Fil- Centro per l'Impiego di Prato Michele Del Campo, che ha fatto un'analisi di cosa è successo negli ultimi cinque anni nel mercato del lavoro montemurlese.

Facendo un confronto tra Montemurlo e il resto della provincia si nota che negli ultimi cinque anni sotto la Rocca ci sono stati notevoli avviamenti al lavoro pari ad un +5% rispetto al territorio provinciale. Se prendiamo in esame il solo 2018 si vede che la movimentazione occupazionale è per la maggior parte al maschile. Il settore che ha conosciuto un maggior sviluppo è quello tessile, infatti, nel 2018 Montemurlo ha avuto avviamenti al lavoro di 20 punti superiori rispetto al resto della provincia di Prato. Se nel periodo 2014-2017 il trend di crescita è stato più lento (+ 6 punti in confronto alla provincia), nel 2018 Montemurlo ha conosciuto una vera “esplosione” in termini occupazionali nel settore industriale - tessile.

Il 28% degli avviamenti sono giovani (la percentuale più alta della provincia), mentre le assunzioni di over 60 sono molto inferiori, segno che l'età media del mondo del lavoro montemurlese è più bassa che altrove. I dati inoltre ci dicono che a Montemurlo lavorano più italiani che immigrati: gli avviamenti di italiani a Montemurlo sono pari al 62% mentre nel resto della provincia la percentuale scende al 52%. A Montemurlo, poi, i cinesi movimentano meno che nel resto della provincia, mentre gli extracomunitari (esclusa la componente cinese) movimentano a Montemurlo più che altrove. Parlando di contratti di lavoro a Montemurlo esistono più contratti a tempo determinato ed è molto diffusa e utilizzata la tipologia del contratto di apprendistato con più quattro punti rispetto al resto della provincia, segno dell'attenzione verso l'inserimento della componente giovanile nel mondo del lavoro.