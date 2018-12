19.12.2018 h 14:43 commenti

Montemurlo investe nel sociale e nella produzione, bene anche la cultura

Nel corso del 2018 spesi 1 milione e trecento mila euro per far fronte ai bisogni dei cittadini, in aumento le segnalazione del Tribunale dei minori e la presenza in case protette per donne con minori. Ora si pensa a un Fabbricone versione montemurlese

Aumento della spesa sociale e attenzione per la produzione, sono stati i due aspetti che hanno caratterizzato il mandato della giunta per l’anno che si sta per concludere. A maggio del prossimo sono previste le elezioni e il sindaco uscente Mauro Lorenzini a gennaio convocherà un consiglio comunale straordinario sul lavoro in un’azienda montemurlese: “Ho iniziato il mio mandato con un incontro in fabbrico – spiega il sindaco - e lo conclude nello stesso modo, anche perché l’attività produttiva è stata al centro del mio mandato e infatti sono tante le aziende che hanno deciso di investire nel nostro territorio. Insieme alla Regione stiamo pensando anche a realizzare un percorso per inserire in azienda i ragazzi che abbandonano gli studi attraverso anche attività di formazione”.

Sociale. Un milione e 300 mila euro rispetto ai 900 mila euro del 2017, la spesa del sociale è sicuramente quella che ha inciso maggiormente sul bilancio comunale. “Un anno pesante - ha sottolineato l’assessore Luciana Gori – caratterizzato dalla presenza di nuovi casi segnalati dal Tribunale dei minori e dalla presenze di donne con figli ricoverate in strutture protette. Per far fronte a queste nuove esigente abbiamo fatto una variazione di bilancio di 90 mila euro, mentre 240 sono il frutto di crediti passati”. E i numeri confermano l’emergenza sociale: alle 50 famiglie sfrattate è stato trovato un alloggio, 110 contributi per l’affitto, 35 anziani con trattamenti domiciliari e altrettanti in Rsa, 10 studenti minori a rischio, 64 inseriti nel progetto comunale di aiuto a scuola per un totale di 54 ore settimanale, 80 famiglie hanno beneficiato dei contributi del progetto Velo, 34 le famiglie a cui è stato assegnato il Rei per una media di 360 euro mensili, 584 gli utenti seguiti dai servizi sociali.

Nel corso del 2018 è partito anche il progetto Made in Prato con un finanziamento europeo di 1 milione e 100 mila euro per l’inserimento nel mondo del lavoro di ragazzi con problemi psichici; su 130 partecipanti 26 hanno ottenuto un contratto a tempo indeterminato, 30 un tirocinio pagato. Poste le basi anche per il progetto Dopo di noi che coinvolge 72 persone.

Per quanto riguarda le politiche abitative sono in arrivo 26 appartamenti 11 in via Balzano e 15 in via La Marmora.

Ambiente e lavori Pubblici. Sono oltre 2 milioni i contributi arrivati nelle casse del Comune a questi vanno aggiunti quelli per il Piu.In fase di pubblicazione la gara per la realizzazione dell’ asilo nido, mentre partiranno i lavori nelle palestre di Morecci e a Bagnolo per il campo di Beach Volley. “L’impegno dell’anno che si sta per chiudere – ha sottolineato il vice sindaco Simone Calamati – è stato caratterizzato dalla progettazione e il reperimento fondi per grandi opere, dai interventi di sostenibilità ambientale,ma anche da piccoli interventi su strade e marciapiedi”.

Cultura promozione del territorio. Numeri da record per la Sala Banti che ha registrato 110 abbonamenti per la stagione teatrale e il tutto esaurito a buona parte degli spettacoli in cartellone. “Con questi risultati – ha annunciato l’assessore Giuseppe Forastiero – dobbiamo iniziare a pensare a una nuova struttura, una sorta di Fabbricone montemurlese che potrebbe nascere all’interno della fabbrica Rossa a Oste”. Molto frequentata anche la biblioteca Della Fonte tanto che per sfruttare maggiormente gli spazi a disposizione l’amministrazione sta pensando di utilizzare ancora di più il giardino esterno.

Scuola. Cambio della guardia per l’azienda che gestisce la ristorazione scolastica con cui è iniziato un percorso per il riciclo del cibo e uno per l’educazione alimentare. “Stiamo lavorando – ha annunciato l’assessore Rossella Masi - anche sull’abbandono scolastico e sul fenomeno del bullismo purtroppo nella scuola media ci sono due situazioni a rischio”. Prenderà invece gambe il prossimo anno un progetto con l’Asl per le coppie in attesa di un bimbo, l’obbiettivo è di arrivare alla figura dell’ostetrica di comunità.

Polizia municipale. Anno caratterizzato da controlli interforce, ma anche sulle targhe per controllare l’assicurazione e la revisione. Nel corso del 2019 verranno installate 23 telecamere e 8 varchi all’interno del sistema di videosorveglianza.

Urbanistica. Approvato il piano operativo, sono in corso le osservazioni, fondato sull’utilizzo di spazi esistenti e la perequazione fra attività industriale e commerciale. Interventi anche nel centro di Montemurlo e progettazione di quello di Bagnolo e Oste, programmata anche il recupero del vivaio, in fase di progettazione quello del Campo solare e delle Case Cave. “L’impegno di quest’anno – ha sottolineato l’assessore Giorgio Perruccio – è stato quello di terminare tutta la fase di progettazione e reperimento risorse ora resta la parte tecnica per l’affido dei lavori”.



