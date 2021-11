17.11.2021 h 15:07 commenti

Montemurlo incorona il miglior olio d'oliva dell'annata 2021

L'appuntamento è per venerdì alle 20 al Frantoio della Rocca nell'ambito del calendario di iniziative della Festa dell'Olio che domenica celebrerà la festa grande in piazza

Entra nel clou la 26esima edizione della Festa dell'Olio, promossa dal Comune con l'associazione il Borgo della Rocca, il Comitato Festa dell'olio e il patrocinio della Regione. Il prossimo fine settimana sarà quello della festa grande in piazza Castello a Rocca e si apre venerdì 19 novembre alle ore 20 con la finalissima della sesta edizione del Concorso “Olio di Casa Nostra” al frantoio di Rocca (piazza Castello, 1). Al concorso, a cura di Massimo Gori, partecipano, non solo i campioni delle aziende agricole del territorio, ma anche le produzioni degli olivicoltori dilettanti che volentieri ogni anno testano la qualità del proprio olio. A fine serata sarà proclamato il migliore olio del 2021. Sempre venerdì sera, dopo l'aperitivo, si svolgerà la “ Cena della Festa” al ristorante La Taverna della Rocca, una bella occasione per assaggiare l'olio nuovo e i piatti della tradizione contadina toscana. Prenotazione obbligatoria tel. 0574-798109 oppure 3478627809.

Edizioni locali collegate: Montemurlo

