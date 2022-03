11.03.2022 h 15:17 commenti

Montemurlo, in mille si sono ritrovati in piazza della Libertà per dire no alla guerra

Mobilitate scuole, parrocchie, associazioni, semplici cittadini: tutti insieme per ribadire che la guerra non può mai essere lo strumento per la risoluzione dei conflitti internazionali. Sabato, intanto, la Città di Prato partecipa alla manifestazione per la pace in Santa Croce a Firenze

Anche Prato domani, sabato 12 marzo, sarà presente alla manifestazione per la pace organizzata a Firenze in piazza Santa Croce. A dire no alla guerra in Ucraina ci sarà il sindaco Matteo Biffoni con il gonfalone della Città di Prato. La manifestazione sarà contemporanea a quelle che si terranno in altre cento piazze europee per condannare l'attacco in Ucraina.

Intanto più di mille persone si sono date appuntamento nella serata di ieri, 10 marzo, in piazza della Libertà a Montemurlo per dire no alla guerra in Ucraina e a tutti gli altri conflitti che insanguinano il mondo. In tantissimi hanno raccolto l'invito del sindaco Simone Calamai. Con le bandiere arcobaleno, i disegni, gli striscioni e le candele sono arrivati in piazza i bambini dell'istituto comprensivo “Margherita Hack” di Montemurlo, quelli della paritaria del Sacro Cuore, gli studenti del liceo artistico “U.Brunelleschi”. Tantissime le associazioni, già da qualche giorno impegnate nella raccolta di viveri, medicinali, generi di prima necessità da inviare in Ucraina e nelle zone di confine dove arrivano i profughi: Misericordie, Croce d'Oro, Cisom, Lions e Stremao che negli scatoloni insieme agli aiuti invia anche i disegni fatti dai bambini della scuola primaria “Alberto Manzi” di Montemurlo. Più in generale, in piazza c'era davvero tutto il mondo del volontariato e dell'associazionismo montemurlese per dimostrare una presenza forte sul territorio e quella grande generosità che lo contraddistingue soprattutto nei momenti di difficoltà, come la pandemia. Tutte presenti anche le parrocchie del territorio Bagnolo, Montemurlo, Oste e Fornacelle. Il parroco Don Jarek ha portato una testimonianza oculare dei primi profughi accolti nella città polacca di cui è originario, a soli 50 km dalla frontiera con l'Ucraina: "Già dal primo giorno di guerra ho visto arrivare nel mio paese donne sole con bambini e persone anziane. Persone smarrite, abbandonate, spaventate, non solo dalle bombe ma dall'avvenire, perché non sanno quanto durerà questa guerra: settimane, mesi, anni" ed ha invitato tutti a non perdere la speranza.

I bambini Francesco Guidotti 4b e Jason Marcu 4a primaria “Anna Frank” di Oste, Ludovica Colantonio 4b, Andrea Salonia 5 C e Vittoria barcaioli 5A primaria “Alberto Manzi” di Montemurlo, in rappresentanza del comprensivo “Hack”, hanno letto storie e poesie contro la guerra; sul palco anche la preside Maddalena Albano. La serata ha avuto tra i momenti più toccanti quello dell'accensione delle luci per la pace. La piazza della Libertà si è spenta è si sono accese tante piccole torce e candele sul sottofondo musicale della canzone “Pace” della pratese Amara e Paolo Vallesi.