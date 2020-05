15.05.2020 h 08:46 commenti

Montemurlo in lutto per la scomparsa della maestra Maria Novella Passaro

L'insegnante della scuola elementare Hack di Bagnolo è morta a causa di un male incurabile. Aveva 53 anni. Il sindaco: "Una maestra con la 'M' maiuscola, innamorata dei suoi bambini"

Montemurlo in lutto per la scomparsa di Maria Novella Passaro, maestra della scuola elementare Margherita Hack di Bagnolo. L'insegnante, 53 anni, non ce l'ha fatta a vincere la sua battaglia contro un male incurabile ma fino all'ultimo ci ha provato tanto che, chi la conosceva, ricorda che subito dopo le terapie correva dai suoi bambini a scuola senza nemmeno riposarsi. Maria Novello Passaro è morta giovedì 14 maggio e fino all'inizio di marzo, cioè fino a quando le scuole sono state chiuse a causa dell'emergenza coronavirus, è stata regolarmente in classe. Prima di approdare alla Huck, la mestra ha lavorato per quasi trent'anni alla scuola Anna Frank di Oste. Nei primi anni di attività, Maria Novella Passaro si è occupata di bambini con disabilità come maestra di sostegno e si è sempre dedicata con grande attenzione agli alunni con maggiori difficoltà di apprendimento. Cordoglio è stato espresso dal sindaco Simone Calamai: “Una persona appassionata del suo lavoro, disponibile con tutti, attaccata ai suoi bambini che ricordava anche a distanza di anni. Una maestra con la 'M' maiuscola”. L'insegnante viveva con i genitori a Montemurlo. Il funerale, come da disposizioni legate all'emergenza sanitaria, è stato celebrato in forma strettamente privata.









