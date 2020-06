08.06.2020 h 17:20 commenti

Montemurlo, il Targa System scova una ventina di auto prive di assicurazione

Per quattro veicoli è già scattato il sequestro, accertamenti in corso per gli altri. Da questa settimana riprendono i controlli della polizia municipale per pulizia strade con la rimozione dei mezzi

Anche se non si sono mai fermati, con l'allentamento delle misure anti-contagio e la ripresa del traffico in città, la polizia municipale di Montemurlo ha ripreso con forza i controlli finalizzati alla verifica della corretta assicurazione dei veicoli in circolazione. Lo scorso fine settimana sono stati fatti tre posti di controllo sulle strade cittadine, che hanno permesso di trovare ben quattro veicoli privi di assicurazione, che sono stati immediatamente posti sotto sequestro. Si tratta perlopiù di persone che avevano dimenticato di rinnovare l'assicurazione dell'auto e che si sono accorti della negligenza solo al controllo della Municipale. I proprietari potranno riavere il proprio mezzo solo dopo aver rinnovato il certificato assicurativo dell'auto ed aver pagato la sanzione amministrativa. E’ importante sottolineare che la sanzione inflitta quando si guida un’auto senza assicurazione può essere raddoppiata. Questo provvedimento scatta quando lo stesso automobilista sia incorso, in un periodo di due anni, per almeno due volte nella stessa infrazione.

Durante i controlli degli scorsi giorni il sistema per la lettura targhe ha anche registrato il passaggio di altri 15 mezzi che, ad un primo riscontro, risultano privi di assicurazione. In queste ore la polizia municipale di Montemurlo sta inviando le lettere di invito ai proprietari dei veicoli a presentarsi presso il comando di via Toscanini per dimostrare la corretta assicurazione dei mezzi. In caso contrario anche per loro scatterà il sequestro dell'auto e la sanzione amministrativa.

Da alcuni anni il Comune di Montemurlo,si è dotato di un sistema di ultima generazione, il Targa System, che è in grado di leggere in tempo reale le targhe dei veicoli in sosta o in transito sulle strade montemurlesi e comunicare, grazie al collegamento alla banca dati della Motorizzazione Civile.

"I controlli effettuati con il Targa System sono molto importanti, perché ci danno la possibilità di avere un quadro completo della tipologia dei veicoli che circolano sul nostro territorio. Una mobilità sicura, per sé e per gli altri, non può prescindere dalla corretta assicurazione e revisione dei veicoli" commentano il sindaco Simone Calamai e l'assessore alla polizia municipale, Valentina Vespi.

Da questa settimana la Municipale di Montemurlo riprenderà i controlli legati alla rimozione delle auto per i turni di pulizia strade. Dopo la lunga pausa, causata dal lockdown, da fine maggio è ripreso il lavaggio delle strade con la rimozione dei veicoli. Dopo una prima fase di tolleranza, la polizia municipale tornerà a effettuare controlli puntuali su tutto il territorio. La rimozione delle auto serve infatti per poter svolgere al meglio il lavaggio delle strade.