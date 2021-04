20.04.2021 h 14:45 commenti

Montemurlo, il sindaco è guarito dal Covid: il rientro in Municipio dopo oltre un mese

Calamai aveva scoperto di essere positivo lo scorso 11 marzo e in questo tempo ha lavorato da casa. Appello per i superfragili: "Troppi di loro ancora non sanno quando saranno vaccinati"

Il sindaco del Comune di Montemurlo, Simone Calamai, è guarito dal Covid dopo oltre un mese dal contagio ed ha fatto rientro nel proprio ufficio in Municipio. La notizia della negativizzazione è arrivata domenica 18 aprile e in serata, sulla pagina Facebook del Comune, il sindaco lo ha annunciato ai propri concittadini: "E' stata una bella emozione ritornare finalmente alla normalità - dice -. Ancora una volta ringrazio tutti voi per la vicinanza e per gli innumerevoli messaggi, che mi hanno dato forza e mi hanno fatto sentire il vostro affetto". Da ieri, 19 aprile, il sindaco Calamai è quindi ritornato alla normale attività istituzionale in presenza, anche se con gradualità.

Il sindaco Calamai aveva accusato i primi sintomi della malattia lo scorso 8 marzo, poi l'ufficializzazione della diagnosi da Covid l'11 marzo. Per oltre un mese il sindaco Calamai è rimasto in isolamento ed ha lavorato dalla sua abitazione di Bagnolo senza mai lasciare la guida dell'amministrazione comunale di Montemurlo. In questo periodo il sindaco ha infatti partecipato a riunioni e incontri attraverso video conferenze e ha sempre seguito in prima persona l'attività amministrativa. Pur essendo a casa, il sindaco Calamai non ha mai rinunciato a far sentire la sua voce, soprattutto su temi cruciali come quello delle vaccinazioni: "La priorità - dice - è la vaccinazione degli over 80 e dei fragili per patologia. Purtroppo continuo a ricevere segnalazioni di miei concittadini a elevata fragilità che, pur essendosi registrati sul portale prima del 31 marzo non hanno ancora l'sms con il codice di prenotazione oppure che non riescono a trovare disponibilità sulle agende".