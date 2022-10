04.10.2022 h 16:33 commenti

Montemurlo, il sindaco a pranzo con i bambini della scuola primaria Manzi

Accompagnato dall'assessore alla pubblica istruzione e dalla dietista ha verificato la qualità del cibo e del servizio offerto. La mensa è green: le stoviglie vengono lavate nelle lavastoviglie, bandite quelle monouso

Aggiungi un posto a tavola. Oggi 4 ottobre, il sindaco di Montemurlo Simone Calamai e l'assessore alla pubblica istruzione, Antonella Baiano hanno pranzato alla mensa della scuola primaria “Alberto Manzi” di Morecci, insieme alla dirigente del Comune, Sara Tintori e la dietista Alessandra Siglich.

Una visita non annunciata per verificare la qualità del servizio e dei pasti serviti ai bambini, ma anche l'organizzazione del servizio. Gli amministratori hanno apprezzato la qualità del cibo ma hanno anche evidenziato alcune aspetti da segnalare all'azienda che ha in appalto la refezione scolastica, per migliorare il servizio.

Un sopralluogo importante perché, come ha sottolineato il sindaco Calamai "la mensa rappresenta un servizio importantissimo per i nostri bambini e come Comune vogliamo che sia garantita loro un' alimentazione sana e corretta, per questo ci avvaliamo del servizio di una nostra dietista, e piatti ben cucinati e di qualità".

Quella di Montemurlo è una mensa “green” che non usa stoviglie mono uso, grazie all'investimento del Comune, che ha attrezzato le cucine scolastiche con lavastoviglie. In questo modo le famiglie non devono portare i piatti da casa ma sono forniti direttamente al momento del pranzo.