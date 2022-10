18.10.2022 h 14:12 commenti

Montemurlo, il Comune cerca immobili per l'edilizia residenziale pubblica

E' online il bando per presentare la domanda, per fare fronte alla carenza abitativa la Regione ha stanziato complessivamente 8 milioni di euro. Le proposte dovranno essere presentate entro il 26 ottobre e non riguardano alloggi di lusso

Il Comune di Montemurlo cerca immobili da acquistare per aumentare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, è' online il bando per presentare la domanda.

Gli alloggi devono corrispondere ad un intero fabbricato o ad una porzione di fabbricato costituito da almeno 4 alloggi, gestibile autonomamente senza gravami condominiali. Gli immobili di nuova costruzione o integralmente recuperati, devono essere completamente ultimati, liberi da persone, conformi allo strumento urbanistico vigente, in possesso di agibilità, immediatamente accessibili ed assegnabili. Qualora si tratti di immobili in corso di ultimazione dovrà essere garantita l'agibilità entro 6 mesi dalla scadenza della procedura di selezione. Gli immobili non devono appartenere alle categorie catastali A1, A7, A8 e A9, cioè immobili di lusso

"Rivolgo un appello a tutte le persone che hanno immobili liberi a dare la loro disponibilità alla vendita. Un’opportunità in più per potenziare l’offerta abitativa pubblica e dare risposte concrete alle famiglie in difficoltà- spiega il sindaco Simone Calamai - Serve uno sforzo straordinario per garantire a tutti il diritto all’abitazione, reso ancora più precario dagli effetti economici e sociali causati dalla crisi internazionale e dalla pandemia ". La Regione ha messo a disposizione 8 milioni di euro per incrementare l’offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica, attraverso l’acquisto da parte dei Comuni di alloggi immediatamente disponibili e assegnabili.

Invio delle offerte. Le proposte dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 13.30 del giorno 26 ottobre 2022 al Comune di Montemurlo, Servizio valorizzazione del Patrimonio, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.montemurlo@postacert.toscana.it Per chiarimenti e maggiori informazioni ci si può rivolgere all'ufficio politiche sociali del Comune di Montemurlo tel. 0574- 558571; 0574- 558524; 0574- 558556 o scrivere a e-mail: sociale@comune.montemurlo.po.it