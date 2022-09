12.09.2022 h 16:40 commenti

"Montemurlo green", accelerata sulla comunità energetica per abbassare il costo delle bollette

Il Comune è al lavoro con l'obiettivo di farsi trovare pronto quando i decreti attuativi saranno varati e pubblicati. Una volta a regime, la comunità energetica rinnovabile potrà portare risparmi fino al 40 per cento

La transizione ecologica richiede un impegno dal basso e il Comune di Montemurlo vuole fare la propria parte per mitigare l'impatto ambientale delle scelte energetiche, ma soprattutto vuole aiutare famiglie e imprese ad abbattere, almeno in parte, i costi delle bollette dell'energia elettrica, in vista di un inverno durissimo. A Montemurlo vanno avanti le procedure tecniche e amministrative per arrivare il prima possibile alla piena funzionalità della Comunità energetica rinnovabile “Montemurlo green”, costituita a fine luglio scorso dal Comune con la partecipazione di “Energia e comunità”, associazione per la promozione dello sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili in Italia. L'obiettivo è farsi trovare pronti e pienamente operativi non appena i decreti attuativi, che dovrà emanare il ministero competente, saranno pubblicati. Un passaggio che oramai sembra prossimo, indipendentemente dalla tornata elettorale. Una volta a regime la comunità energetica potrebbe portare risparmi fino al 40 per cento in bolletta. Per il sindaco è indispensabile fare tutto ciò che è possibile per evitare ripercussioni a livello sociale ed economico. Le imprese rappresentano l'ossatura della comunità montemurlese e in questo momento è inaccettabile perdere posti di lavoro a causa dei costi energetici.

A breve a Montemurlo si riunirà l'assemblea della Comunità energetica rinnovabile “Montemurlo green” che avrà il compito d'individuare il global partner, cioè un soggetto specializzato che provvederà ad effettuare gli investimenti necessari per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici sui tetti messi a disposizione dagli associati della comunità energetica, ad esempio le coperture dei capannoni industriali. Per far funzionare una comunità energetica rinnovabile è infatti necessario avere un numero congruo di produttori di energia elettrica e di consumatori. L'azienda che ospiterà l'impianto fotovoltaico sul proprio tetto avrà diritto ad una percentuale di autoconsumo di energia elettrica e di usufruire delle tariffe agevolate applicate nella Comunità energetica.

Dopo la prima assemblea di presentazione dello scorso 3 agosto, il Comune di Montemurlo ha già ricevuto tantissime richieste di adesione informale alle Comunità energetica “Montemurlo green” da parte di aziende e famiglie, così come molti sono stati i contatti con gli uffici comunali per avere informazioni e chiarimenti.









