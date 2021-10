22.10.2021 h 16:54 commenti

Montemurlo e Montale ora sono unite dalla passerella sul torrente Agna

E' stata realizzata da un'officina di Brescia in un unico blocco lungo circa 27 metri, largo 3 con un peso di 13 tonnellate. Nella notte, tramite un trasporto eccezionale, il ponte è arrivato in via Tagliamento e in mattinata sono iniziati i lavori di posa

È stata posata questa mattina,22 ottobre, sulle due sponde del torrente Agna, in zona Bicchieraia, la grande passerella ciclo - pedonale, in legno lamellare, che metterà in collegamento Montemurlo con Montale.E' stata realizzato in un'officina di Brescia, in un unico blocco, è lunga circa circa 27 metri e larga 3 con un peso di 13 tonnellate. Nella notte, tramite un trasporto eccezionale, il ponte è arrivato a Montemurlo e stamattina, con una gru specializzata in spostamenti di questo tipo, è stato posizionato sui basamenti realizzati sulle due spallette del torrente."La passerella- ha sottolineato Simone Calamai sindaco di Montemurlo, rappresenta un grande valore per i due Comuni da oggi uniti con un nuovo ponte, che fa parte del grande progetto di riqualificazione dei nostri centri urbani, Piu M+M"Metterà in collegamento diretto i due Comuni attraverso la via Tagliamento a Montemurlo e via Giordano Bruno a Montale. Dopo la posa dovranno essere realizzate le rampe d'accesso.L'intervento ha un valore complessivo di 200 mila euro successivamente sarà realizzato anche un nuovo percorso ciclo-pedonale che si svilupperà tra via Tagliamento a Montemurlo e via Giordano Bruno a Montale, superando un dislivello di circa 1,40 metri (i due tratti hanno la lunghezza di 80 metri nel comune di Montemurlo e 30 metri nel comune di Montale). Il ponte pedonale consentirà così di mettere in collegamento i percorsi pedonali che già esistono sul territorio, creando un vero e proprio anello di piste ciclabili. Il Comune di Montale, inoltre, sta mettendo a gara il tratto di pista ciclo-pedonale, che collegherà il tratto di pista in via Giordano Bruno con la ciclabile già realizzata di via Martiri della Libertà di collegamento con il centro di Montale.