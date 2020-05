20.05.2020 h 17:53 commenti

Montemurlo, donati al Comune tre termoscanner e mille mascherine chirurgiche

Continua la gara di generosità nei confronti di chi affronta in prima linea l'emergenza coronavirus. Le donazioni dall'imprenditore Vasco Fanti e dalla Tessitura Tronci srl

A Montemurlo la solidarietà è più forte e contagiosa di qualsiasi virus. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria del Coronavirus sono stati tantissimi i gesti di generosità sul territorio. L'ultimo in ordine di tempo è quello dell'imprenditore Vasco Fanti, proprietario della bellissima villa storica di Galceto a Bagnolo, che ha donato al Comune di Montemurlo mille mascherine di tipo chirurgico da destinare alle esigenze della comunità. Le mascherine sono a Km zero, infatti, sono state prodotte da un'azienda del distretto montemurlese, la Nontex di via Scarpettini 371, che produce tessuto non tessuto per aziende e negozi, e che in questo periodo di emergenza ha convertito parte della sua produzione. Il sindaco Simone Calamai, accompagnato dall'ispettore Stefano Grossi, ieri si è recato alla villa di Galceto per ritirare le mascherine. Al momento della consegna erano presenti anche la moglie di Vasco Fanti, Giuliana e il figlio l'avvocato Maurizio Fanti.