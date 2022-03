21.03.2022 h 11:32 commenti

Montemurlo, dal Comune 60 mila euro a favore di chi ha perso l'occupazione o giornate di lavoro per il Covid

In totale accolte 87 domande. Stanziati contributi da un minimo di 300 euro, per chi ha perso fino a 16 giornate di lavoro, ad un massimo di 750 per chi è stato licenziato

Il Comune di Montemurlo, in un momento di difficoltà come quello che stiamo vivendo, eroga circa 60 mila euro a favore di chi ha perso l'occupazione o giornate di lavoro a causa della pandemia. E' stata pubblicata nei giorni scorsi sul sito del Comune ( www.comune.montemurlo.po.it) la graduatoria degli ammessi ai contributi stanziati per i lavoratori dipendenti che avevano sofferto le conseguenze delle chiusure imposte dal Covid con il conseguente calo di lavoro. In totale sono state presentate 95 domande (otto quelle escluse per mancanza di requisiti o pervenute oltre i termini), 87 accolte per un totale di 58.500 euro erogati.

"Un sostegno concreto per stare vicino a chi ha subito maggiormente le conseguenze della pandemia - spiega il sindaco Simone Calamai -. Proprio ora che vediamo la fine della pandemia, dobbiamo fare i conti con la crisi energetica innescata anche dalla crisi internazionale che stiamo vivendo. Questi fondi rappresentano, dunque, una boccata d'ossigeno e un piccolo sostegno concreto per le famiglie che utilmente devono fare i conti anche con il caro bollette e che può davvero aiutare ad affrontare la quotidianità".

Fino a 16 giornate di inattività lavorativa sarà erogato un contributo del valore di 300 euro, da 31 a 40 giornate perse lo stanziamento sale a 450 euro, da 41 a 50 giornate inattive il contributo è di 600 euro, mentre chi ha perso il lavoro o è stato a casa per più di 50 giorni il bando prevede un aiuto di 750 euro.

Proprio nei giorni scorsi il sindaco Simone Calamai ha scritto al presidente del Consiglio, Mario Draghi per far presente le difficoltà del distretto manifatturiero montemurlese messo in crisi dai rincari energetici, proprio nel momento in cui, dopo la pandemia, sembrava di vedere una decisa ripresa.

Per garantire maggiore equità il Comune di Montemurlo ha deciso di potenziare il progetto “Equità”, portato avanti con So.ri per il recupero delle tasse comunali non pagate e sui servizi scolastici sono state rimodulate la fasce Isee per sostenere maggiormente le famiglie indigenti o a basso reddito.