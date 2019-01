09.01.2019 h 18:27 commenti

Montemurlo, conto alla rovescia per richiedere al Comune gli eco-contributi

Riguardano l'acquisto di veicoli ibridi, elettrici e la trasformazione a gas e per la sostituzione degli impianti di riscaldamento tradizionali con pompe di calore

C'è tempo fino al 31 gennaio per partecipare all'avviso pubblico per la concessione di contributi per l'acquisto di biciclette a pedalata assistita, di veicoli ibridi, elettrici e per la trasformazione a gas metano di autoveicoli. In tutto il Comune ha stanziato 21 mila euro. La novità di quest'anno è l'inserimento nel bando della possibilità di accedere a un contributo di 800 euro per provvedere alla sostituzione degli impianti di riscaldamento domestici tradizionali (alimentati a combustibile fossile gassoso, liquido e biomassa) con pompe di calore per la produzione di caldo/freddo e acqua calda sanitaria. È importante ricordare che possono partecipare all'avviso sia privati che imprese con sede a Montemurlo.

La domanda di partecipazione al bando per la concessione dei contributi va presentata prima di procedere all'acquisto del mezzo o della bicicletta elettrica o della realizzazione dell'impianto di riscaldamento.

Ci sarà poi tempo fino alla fine del 2019 per presentare al Comune la documentazione che attesta l'avvenuto acquisto o lavoro di sostituzione del vecchio impianto di riscaldamento. La graduatoria per la concessione dei contributi sarà fatta sulla base dell’Isee e le domande di ammissione inviate dai privati avranno la priorità rispetto alle aziende per quanto concerne i veicoli.

I contributi saranno erogati nella misura di 150 euro per l'acquisto di una bicicletta a pedalata assistita (elettrica), di 360 euro per un ciclomotore elettrico, di 1.100 euro per l'acquisto di un'autovettura elettrica o ibrida (per le ibride il mezzo deve essere dotato di motore termico ed elettrico); tutti i veicoli devono essere nuovi di fabbrica. Infine ammonta a 515 euro il contributo che il Comune concederà per la trasformazione a gas metano di un'autovettura indipendentemente dalla data di immatricolazione e direttiva euro.

L'avviso e la modulistica posso essere scaricati dal sito internet del Comune di Montemurlo (www.comune.montemurlo.po.it), oppure richiesti presso l'Area B, “Qualità del territorio e del patrimonio”, (via Toscanini 1 59013 Montemurlo) - tel 0574 - 558326/339 mail: alessandra.casali@comune.montemurlo.po.it, mascia.cecchi@comune.montemurlo.po.it.