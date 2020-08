18.08.2020 h 16:09 commenti

Montemurlo cerca un nuovo comandante per la polizia municipale

Per presentare domanda c'è tempo fino al prossimo 31 agosto. L'incarico sarà affidato dal sindaco Calamai fino alla scadenza del proprio mandato

Montemurno cerca un nuovo comandante per la polizia municipale, incarico attualmente ricoperto ad interim dal segretario comunale Vera Aquino. C'è tempo fino al prossimo 31 agosto per presentare la propria candidatura. Sul sito del Comune (www.comune.montemurlo.po.it) è stato pubblicato l'avviso di selezione. Il comandante, nominato dal sindaco Calamai, avrà un contratto a tempo determinato fino alla scadenza del mandato, ordinariamente prevista per la primavera 2024.

Tra gli altri requisiti richiesti, l'aspirante comandante della polizia municipale dovrà essere in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza, scienze politiche, economia o equipollenti o equivalenti oppure diplomi di laurea triennale nelle classi corrispondenti. Inoltre i candidati dovranno vantare un’esperienza lavorativa nel comparto “Funzioni locali” di almeno tre anni in categoria “D” o almeno 3 anni con qualifica dirigenziale, svolta nell'ambito della polizia municipale. La valutazione delle candidature sarà effettuata da un’apposita commissione mediante raffronto comparativo delle esperienze professionali riportate nel curriculum presentato. I candidati con un curriculum ritenuto più attinente all’incarico da conferire saranno chiamati per un colloquio con il sindaco, che dovrà poi procedere con la nomina.

"In questi anni la polizia municipale di Montemurlo è cresciuta molto ed ha dimostrato la propria professionalità in vari ambiti dalla sicurezza stradale, alla lotta all'illegalità economica, fino alla polizia edilizia e ambientale- dice il sindaco Simone Calamai- La volontà dell'amministrazione comunale è quella di proseguire su questa strada, valorizzando sempre più, attraverso la guida di un nuovo comandante, il ruolo dei nostri 16 agenti e dei due ispettori in forza al Comando di via Toscanini".