Montemurlo, aperte le iscrizioni per l'attività motoria dedicata agli ultrasessantenni

Le lezioni partiranno il 10 ottobre e si concluderanno il 10 giugno 2023. Tutti i corsi si svolgeranno nelle palestre del territorio

A Montemurlo apriranno da lunedì 26 settembre le iscrizioni per i corsi di attività motoria per la terza età per l'anno 2022-2023 riservati ai residenti che abbiano compiuto 60 anni. Le lezioni partiranno il prossimo 10 ottobre e si concluderanno il 10 giugno 2023. I corsi si svolgeranno tutti in varie palestre del territorio: a Fornacelle le lezioni si terranno presso la palestra della scuola media Salvemini - La Pira di via Deledda il martedì e il giovedì dalle 16,30 alle 17,30, il sabato dalle ore 10 alle 11. A Bagnolo il corso si svolge nella palestra della scuola primaria Margherita Hack di via Pietro Micca il lunedì e il mercoledì dalle 16,30 alle 17,30, il sabato dalle ore 10 alle 11. Infine, a Oste nella palestra della scuola primaria Anna Frank (via Maroncelli angolo via Pantano) le lezioni sono previste il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16,30 alle 17,30.

"Finalmente - commenta Valentina Vespi assessore allo sport - si ritorna a fare attività motoria per la terza età nelle palestre comunali. Un'opportunità per recuperare quella normalità che il Covid aveva precluso soprattutto agli anziani. La ginnastica consente di prendersi cura della propria salute ma anche di socializzare".

Le iscrizioni si ricevono da lunedì 26 settembre allo Sportello al Cittadino (piazza Don Milani, 3) telefono 0574-558341 oppure 349 finale nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13, il sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:30. Gli interessati ai corsi di attività motoria dovranno aver compiuto 60 anni, essere residenti a Montemurlo, versare una quota mensile difrequenza pari a 10 euro (il pagamento può essere fatto anche per più mesi e la quota assicurativa obbligatoria che dovrà essere versata direttamente all'istruttore. Alla domanda non occorre allegare la certificazione medica).