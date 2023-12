01.12.2023 h 10:15 commenti

Montemurlo accende il Natale, sabato pomeriggio illuminazione dell'albero davanti al Comune

Appuntamento alle 18, a un mese esatto dall'alluvione. Il sindaco: "Tanta sofferenza ma è importante uscirne tutti insieme e regalare serenità soprattutto ai bambini". E proprio i più piccoli possono essere protagonisti rispondendo all'invito di portare una decorazione da appendere all'abete

o telefonando allo 0574558567. Necessaria la presenza di un genitore.