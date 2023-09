08.09.2023 h 14:18 commenti

Montemurlo, a gennaio pronti due alloggi per l'emergenza abitativa

Grazie a un finanziamento della Regione Toscana di 25mila euro saranno risistemati due appartamenti che verranno assegnati per un tempo determinato a famiglie in difficoltà. Preoccupazione del Sunia per l'aumento degli sfratti

Entro i primi mesi del 2024 il Comune di Montemurlo potrà disporre di altri due appartamenti destinati all'emergenza alloggiativa, utilizzando un finanziamento di 25mila euro della Regione Toscana assegnati tramite il bando per progetti con finalità sociali e sociosanitarie.

Gli alloggi, in via Alessandria e via Bicchierai, devono essere sistemati dopo l'uscita degli ultimi assegnatari, i lavori che dureranno per tutto il 2023. “Il problema degli alloggi - spiega l'assessore al sociale Alberto Fanti (nella foto)- è molto sentito nel nostro comune, dopo il Covid le richieste sono cresciute sensibilmente, ma mancano gli spazi. Grazie a questo coofinanziamento, il comune aggiunge 3mila euro, potremo dare una prima risposta”. Intanto a gennaio inizieranno i lavori per la realizzazione di 15 appartamenti di edilizia popolare, 6 saranno destinati a famiglie residenti a Montemurlo, 6 a cittadini della provincia di Prato e tre resteranno in dotazione al Comune per l'emergenza alloggiativa.

Intanto sembra essere confermato il dato per Prato città di un aumento degli sfratti del 2,5% nel 2022 rispetto al 2021. "Siamo molto preoccupati- spiega Davide Innocenti segretario del Sunia - per questa tendenza che nel 2024 potrebbe aumentare per la mancanza di contributi all' affitto decisa dal Governo. Il Comune di Prato ha messo a disposizione risorse proprie per aiutare le famiglie, spesso si tratta di nuclei famigliari monoreddito o pensionati, ma la situazione resta comunque difficile".

Infatti sono in crescita le richieste di aiuto al Sunia che dopo il commissariamento si sta riorganizzando per aumentare le ore di apertura. "Intanto stiamo lavorando ai nuovi accordi territoriali - annuncia il segretario - che sono scaduti nel 2004 e riguardano i tetti massimi per gli affitti, a Prato tra l'altro sono fra i più cari".