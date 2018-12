15.12.2018 h 12:00 commenti

'Montagnaccio gentile', ecco il castagnaccio rivisitato dal maestro Paolo Sacchetti

Oggi, con un live in laboratorio, l'anteprima della nuova creazione firmata da Sacchetti e ispirata ai sapori invernali della montagna

Un ghirighio - castagnaccio detto alla pratese - rivisitato in chiave gourmet e contemporanea e battezzato con il nome di Montagnaccio gentile. Sarà rivelata e degustata in anteprima oggi, sabato 15 dicembre, alle 18.30,con una dimostrazione live nel laboratorio di Paolo Sacchetti, punta di diamante della pasticceria pratese e non solo. Accanto al maestro il giovane allievo Andrea Sacchetti, già talentuosissimo nonostante i suoi 23 anni appena.Il "tre torte" della Guida delle Pasticcerie d'Italia, vicepresidente dell'Accademia Maestri Pasticcieri, noto a tutti per le pesche di Prato, delizia della pasticceria ottocentesca, anche questa volta guarda alla tradizione rivisitandola in chiave contemporanea e gourmet e tira fuori un altro gioiello artigianale.Si tratta di un nuovo dolce, monoporzione, pensato, studiato e dedicato a eatPrato Winter e alla città di Prato, un dolce che rimarrà nella collezione permanente della pasticceria Nuovo Mondo , regno di Paolo Sacchetti.L'ispirazione viene da un dolce di tradizione popolare, il castagnaccio o ghirighio, come lo chiamavano le nonne a Prato, e il nome allude a quelle montagne che cingono in un abbraccio la città, ma il Montagnaccio gentile by Paolo Sacchetti, una variazione sul tema, si è assai ingentilito, appunto, ed è una gioia sia per la vista che per il gusto.Un dolce rotondo che rimanda a forme femminili, e questo ha un suo senso antico, anche nel mito infatti la montagna è madre, e nutre, e i dolci sono consolatori per definizione. Ecco anche perché il montagnaccio gentile!E' un cakedalla forma sferica, quasi un bacio, una dedica che sembra alludere a quel paesaggio appenninico che abbraccia Prato.Il colore, bianco come l'inverno, dai riflessi argentei, lascia sognare ma all'interno si scoprono i toni caldi e bruni della castagna, la castagna della Val Bisenzio, una vallata pressoché intatta, già appenninica, a nord della città, dalla quale deriva quella meravigliosa farina di castagne utilizzata qui. La consistenza è morbida, grazie anche all'uvetta all'interno e all'uso dell'olio extravergine di Bacchereto. Morbida ma non troppo, perché già sulla glassa "pinguino" all'esterno, data da un velo leggero di cioccolato bianco, troviamo una granella di pinoli che aggiunge leggera croccantezza. Anche all'interno scaglie di frutta secca che la noce caramellata sul top ricorda. A completare il tutto, non poteva mancare un accenno di “ramerino” come la tradizione vuole, appena un ciuffo.