31.10.2023 h 15:18 commenti

Monsignor Nedo Mannucci è il nuovo correttore dell’Arciconfraternita della Misericordia

La nomina decisa dal vescovo. L'ex vicario generale della diocesi sarà affiancato da don Gino Calamai confermato nel ruolo di cappellano

Il vescovo Giovanni Nerbini ha nominato monsignor Nedo Mannucci correttore dell’Arciconfraternita della Misericordia di Prato. Il correttore è l'assistente spirituale dell'Arciconfraternita, ha il compito di curare la catechesi dei confratelli e delle consorelle in servizio e quello di presiedere le celebrazioni eucaristiche per la Misericordia. Il correttore è membro del Magistrato, organo di governo dell'Arciconfraternita.

Monsignor Mannucci, 78 anni, è stato vicario generale della Diocesi di Prato, rettore del Seminario e parroco a San Giuseppe, Santa Maria della Pietà e San Bartolomeo a Coiano. Confermato don Gino Calamai nel ruolo di cappellano dell’Arciconfraternita.

Inoltre, domani, mercoledì primo novembre, solennità di Tutti i Santi, il vescovo Giovanni Nerbini celebra la messa alle 15,30 al cimitero della Misericordia di via Galcianese, a cui seguirà la benedizione delle tombe. Sempre domani, in via Convenevole, presso l’oratorio di San Michele, è prevista alle ore 14,30 la liturgia dei vespri, al termine della quale la brigata dei fratelli e delle sorelle raggiungerà il cimitero, mentre giovedì 2 novembre alle ore 19 si celebra la messa in suffragio di capiguardia, fratelli e sorelle della Misericordia deceduti nell’anno.

Domani, presso i locali della sede operativa della Misericordia, in via Galcianese, verrà distribuito il pane benedetto dalle ore 9 alle 12,30.