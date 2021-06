07.06.2021 h 11:42 commenti

Monopattini elettrici: già 5mila noleggi e fatte le prime quattro multe. Da mercoledì li userà anche la Municipale

Il punto sui primi dieci giorni dell'iniziativa è stato fatto nella seduta congiunta delle commissioni Mobilità e Urbanistica. La media è di 500 utilizzi al giorno

Anche la polizia municipale adotterà il monopattino elettrico per controllare il territorio. In particolare userà questo nuovo strumento di mobilità dolce per il centro storico. Si comincia mercoledì 9 giugno. E’ una sorta di estensione del servizio in bici che la Municipale fa in tutti i quartieri della città e che è ripartito proprio oggi. Un modo, anche, per diffondere il corretto uso del monopattino elettrico da parte della popolazione, soprattutto ora che dal 27 maggio è sbarcata in città la possibilità di affittare questi mezzi velocemente e a tariffe calmierate. Il punto è stato fatto stamani, 7 giugno, nella seduta congiunta delle commissioni Mobilità e Urbanistica, presiedute rispettivamente da Paola Tassi e da Maurizio Calussi.

Punto centrale della discussione è stato il corretto uso dei monopattini a tutela della collettività. In pochi giorni la Municipale ha già elevato quattro sanzioni. Si tratta di un maggiorenne che guidava il mezzo su un marciapiede e di tre minorenni, di cui uno sotto i 13 anni, che viaggiavano senza casco o con passeggeri. La Municipale ha anche realizzato un video in cui riassume le regole da rispettare per la sicurezza propria e altrui.

Bitmobility, la start up italiana vincitrice del bando comunale per dotare la città del servizio di monopattino sharing, ha diffuso i dati di utilizzo dalla partenza a oggi. I noleggi sono stati 5mila con una media quindi di circa 500 al giorno. Sono stati percorsi oltre 13mila chilometri. Il tempo medio di noleggio è di 900 secondi.



Il monopattino può essere usato in un’area determinata con un raggio di 16 kmq. L’uso più frequente registrato in questi giorni si concentra soprattutto nel centro storico.