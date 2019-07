30.07.2019 h 09:21 commenti

Monopattini e hoverboard, Soldi (Lega): "La Giunta regolamenti la micromobilità elettrica"

Il consigliere comunale ha presentato una mozione per chiedere di dare corso al decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che demanda ai Comuni la sperimentazione della messa su strada dei dispositivi alternativi

Mobilità alternativa e a zero emissioni. Segway, hoverboard e monopattini hanno avuto il via libera per la circolazione su strada dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che ha demandato ai Comuni la possibilità di autorizzare la sperimentazione dei cosiddetti “dispositivi per la micromobilità elettrica”. E proprio facendo leva su questa opportunità, il consigliere comunale della Lega, Leonardo Soldi, ha presentato una mozione per chiedere all'amministrazione di dare attuazione al decreto ministeriale. “Ritengo condivisibili gli obiettivi di carattere ambientale e quelli inerenti la sicurezza di chi utilizza tali mezzi e dei pedoni – scrive il consigliere – la Giunta dovrebbe deliberare l'avvio della sperimentazione dopo un confronto con le commissioni che si occupano di traffico e mobilità”.

Soldi fa riferimento all'occasione di mettere su strada, dopo averne disciplinato utilizzo e modalità, i dispositivi a propulsione elettrica che rispondono all'esigenza di migliorare la qualità dell'aria attraverso la riduzione di Pm10 e biossido di azoto. “Attualmente – ancora il consigliere – nella nostra città è tutt'altro che raro, soprattutto in prossimità di piste ciclabili e nel centro storico, imbattersi in cittadini che utilizzano monopattini, segway o hoverboard, una pratica ad oggi al di fuori della legalità con tutto quello che ciò comporta in caso di incidente stradale. Ecco che la Giunta potrebbe deliberare la sperimentazione in modo che ci siano regole chiare per tutti”.















Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus