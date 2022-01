20.01.2022 h 13:07 commenti

Monete false e droga nascoste in casa dove è a domiciliari, arrestato 45enne pluripregiudicato

E' quanto scoperto stanotte dai carabinieri del nucleo Investigativo di Prato. In attesa della direttissima l'uomo resta ai domiciliari

Monete false e droga. E' quanto scoperto dai carabinieri del Reparto Operativo- Nucleo Investigativo di Prato questa notte, 20 gennaio, nella casa di un cinese di 45 anni, pluripregiudicato e sottoposto agli arresti domiciliari per furto. Stavolta è stato arrestato per detenzione di monete false e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

In casa sono stati trovati 90 pezzi di valuta da 2 euro, per un valore di 180 euro, 7 grammi di “shaboo” suddivisi in 6 bustine di cellophane con chiusura a pressione, 4.500 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

L’arrestato è stato riportato nella sua abitazione dove rimane agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo fissato per domani.

Verranno avviate ulteriori indagini per capire la provenienza illecita del conio sequestrato. Il problema della circolazione delle monete contraffatte è sempre più frequente. L'Arma dei carabinieri indica una modalità semplice e veloce per capire se le monete sono false: "Con una piccola calamita - spiega il comunicato del comando provinciale pratese - le monete da uno e due euro euro sono bimetalliche e la parte interna è magnetica, mentre quella esterna non lo è. Quindi se la moneta è autentica la calamita si attaccherà soltanto alla parte interna".