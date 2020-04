13.04.2020 h 17:50 commenti

Momenti di tensione in piazza delle Carceri, interviene la polizia per riportare la calma

Un violento alterco è nato tra le persone in attesa della distribuzione del cibo da parte dei volontari della parrocchia

Momenti di tensione, nel pomeriggio di oggi 13 aprile, Pasquetta, in piazza delle Carceri dove intorno alle 17 sono intervenute le pattuglie della polizia per sedare un principio di rissa. I poliziotti sono intervenuti nella zona tra la basilica e il Castello dove si stavano affrontando in maniera accesa alcune delle persone che si rivolgono al servizio di aiuto della parrocchia, che ogni giorno distribuisce del cibo a chi è in difficoltà.

Già nei giorni scorsi erano stati segnalati dai residenti assembramenti pericolosi e proprio per questo le forze dell'ordine e il Comune avevano chiesto ai responsabili della parrocchia di adottare misure di distanziamento e di sicurezza, secondo quanto previsto dalle attuali prescrizioni per l'emergenza coronavirus. Oggi, però, gli animi si sono riscaldati per non meglio precisati motivi ed è nato un violento alterco che dalle parole rischiava di degenerare. Solo l'intervento della polizia ha riportato la calma.