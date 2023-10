02.10.2023 h 15:41 commenti

Molesta l'ex compagna e non rispetta il divieto di avvicinamento: arrestato

Intervento della polizia municipale in piazza Ciardi dopo che l'uomo aveva scagliato sassi contro la casa della ex per poi minacciarla e azzuffarsi con il nuovo compagno di lei

Nonostante pendesse su di lui un divieto di avvicinamento all'ex compagna ventisettenne, che lo aveva più volte denunciato per violenze e atti persecutori, sabato sera 30 settembre si è presentato davanti alla casa di lei. Una volta sul posto, prima ha lanciato sassi contro l'abitazione della donna, poi l'ha minacciata per strada e infine si è azzuffato col nuovo fidanzato di lei, rimanendo anche ferito alla testa. Protagonista dell'episodio un quarantasettenne honduregno, risultato già gravato da misure restrittive disposte dall'autorità giudiziaria. L'uomo è stato arrestato dalla polizia municipale, intervenuta con due pattuglie nella zona di piazza Ciardi, giusto in tempo per sedare la lte tra i due uomini prima che potesse avere conseguenze ancora più gravi.

Il 47enne, piantonato in ospedale dagli agenti, nella stessa sera alla dimissione è stato dichiarato in arresto per aver violato le misure di allontanamento disposte dal giudice. Già lo scorso 21 settembre per analoga violazione delle restrizioni era stato disposto nei suoi confronti anche il divieto di dimora nella provincia di Prato. L'uomo avrebbe dunque disatteso anche le ulteriori prescrizioni. Adesso rischia una condanna fino a tre anni di carcere.​