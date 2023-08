07.08.2023 h 14:21 commenti

Molesta due donne sul treno. Uscito dalla Questura se la prende poi con i clienti di un locale

Serata brava per un uomo di 54 anni, in evidente stato di alterazione per l'alcol. Ha anche colpito un poliziotto e preso a calci la Volante

Nel giro di un'ora ha prima molestato due donne sul treno, poi minacciato gli avventori di un ristorante di via Berlinguer. E' successo nella serata di sabato 5 agosto, protagonista un 54enne italiano che, al termine della giornata, ha collezionato denunce per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e per minacce aggravate, oltre ad essere sanzionato per ubriachezza molesta.

La serata brava del 54enne è iniziata sul regionale Pistoia-Firenze, dove ha infastidito due donne straniere che hanno chiesto l'intervento della polizia. Gli agenti di una Volante sono quindi saliti sul treno e, con non poca fatica, hanno bloccato l'esagitato che ha anche colpito uno di poliziotti per poi prendere a calci l'auto della polizia. Portato in Questura e denunciato, una volta uscito l'uomo è entrato nel ristorante di via Berlinguer e ha iniziato ad inveire contro i presenti. Nuovo intervento della polizia e stavolta il 54enne è stato portato in ospedale per il suo evidente stato di alterazione.